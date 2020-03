De câteva zile am senzația că suntem martorii unei piese prost scrisă, cu actori și mai proști.

Primul intrat în scenă a fost ministrul Mediului care a tunat și a fulgerat. Public. Al doilea telefon pe care l-am primit într-o dimineață era de la un fost membru al parlamentului care-mi spunea că avem de-a face cu o diversiune, cineva aruncă noxe în preajma stațiilor de măsurare a calității aerului. A urmat Gabriela Firea care a cerut convocarea CSAT.

Ultimul act, ratat, a fost aseară.

Gabriela Firea a scris pe Facebook un mesaj vag amenințător: „Ministrul Mediului stie de ieri cine a poluat masiv Capitala in noaptea de duminica spre luni. Am aflat si eu acum. Pentru ca este autoritatea nationala in materie de protectia mediului, il las pe domnul ministru sa spuna public adevarul si sa ne anunte care sunt masurile de preventie pe care le va impune

de-acum inainte, cu prerogativele legale pe care le are, astfel incat accidente atat de grave, care afecteaza calitatea aerului, sa nu se mai repete iar sanatatea si viata bucurestenilor sa fie protejate.

Si nu, nu e de la trafic! Duminica seara si noaptea sunt valori de trafic scazute. Si nici de la fenomenul meteo, de calm atmosferic. Lipsa vantului nu a dispersat poluarea dar nici nu a determinat-o.” Deci ce să înțelegem? Că voi toți știți, dar nu vreți să spuneți? Pentru că de fapt nu informarea oamenilor contează, ci jocurile voastre stupide. D-aia când vi se întâmplă să pierdeți alegerile, procente importante de încredere, sunteți luați prin surprindere. Pentru că toți știu, dar preferă să vă mintă. Asta au învățat de la voi.

