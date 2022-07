De ce își ascunde Vladimir Putin copiii de ochii publicului. Spaima care îl macină pe liderul de la Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin devine din ce în ce mai autoritar după ce aliații săi de la Kremlin au spus că ar trebui să fie numit „conducător” mai degrabă decât „președinte”. Partidul Liberal Democrat din Rusia, partid de opoziție care susține în cea mai mare parte regimul lui Putin, a declarat: „Deși amendamentele constituționale nu sunt pe agenda actuală, insistăm în continuare că este important să schimbăm numele postului principal al țării în Rusia”, scrie Express.

De asemenea, același partid a mai adăugat că: „Sugerăm două. opțiuni: fie un conducător, fie un șef de stat”. În timp ce date despre atitudinea lui Putin sunt familiare tuturor persoanelor, sunt cunoscute mai puține informații despre viața de familie a președintelui rus.

De la începutul carierei politice, Putin și-a ținut mereu copiii departe de lumina reflectoarelor. El nu a permis niciodată să fie văzuți. În plus, a vorbit foarte rar despre ei.

Fiicele lui Vladimir Putin

Mariya, prima fiică a lui Putin, este cunoscută acum sub numele de Mariya Vorontsova. Ea s-a născut pe 28 aprilie 1985. Este endocrinolog și are o carieră în cercetarea medicală. De asemenea, este un expert în nanism. Mariya este căsătorită cu un om de afaceri olandez, Jorrit Faassen, cu care are o familie.

Yekaterina, în vârstă de 33 de ani, este cunoscută sub numele de familie al bunicii ei materne, Tikhonova. Cea de-a doua fiică a președintelui rus trecut de la a fi dansatoare la a conduce un proiect major de inteligență artificială rusă. Ea a fost căsătorită anterior cu cel mai tânăr miliardar al Rusiei, Kirill Shamalov, în vârstă de 38 de ani. În prezent, Yekaterina este divorțată.

Cunoscută mai mult sub numele de Katerina, ea a obținut un doctorat de la Universitatea de Stat din Moscova. Diploma a fost obținută după ce a finalizat un studiu în care a învățat cum să ajute cosmonauții și piloții să se orienteze în condiții dificile.

„Nu vrea să fie vulnerabil”

Analistul rus, profesorul Howard Stoffer, a explicat de ce Putin nu vorbește despre fiicele sale. Există un motiv pentru care Putin își ține copiii departe de vederea publicului. Stoffer a spus despre Putin că: „Nu vrea să fie vulnerabil ca altcineva să-i facă ceva dacă se știe multe despre familia lui”.

Președintele rus vorbește rar despre fiicele sale, dar în 2015, el a abordat speculațiile că ar fi părăsit Rusia. „Ele locuiesc în Rusia. Nu au fost niciodată educate nicăieri în afară de Rusia. Sunt mândru de ele; continuă să studieze și lucrează. Fiicele mele vorbesc fluent trei limbi europene. Nu discut despre familia mea cu nimeni.”

O altă ocazie în care Putin a vorbit despre cele două fete a fost în 2017. Declarația a fost dată la o altă conferință de presă. Putin a precizat că: „Fiicele mele lucrează în știință și educație, nu sunt implicate nicăieri în politică sau altundeva. Au vieți obișnuite.” În iunie 2020, imagini nevăzute până în acel moment, cu fiicele lui Putin în adolescență, au apărut din colecția privată a unui prieten înstrăinat.

Legătura cu Alina Kabaeva

Rapoartele din ultimele zile susțin că președintele rus așteaptă un alt copil.

Se presupune că liderul rus, în vârstă de 69 de ani, ar avea doi copii cu Alina Kabaeva, 39 de ani. De asemenea, General SVR Telegram, un cont web despre care se spune că ar fi actualizat de persoane din interiorul Kremlinului, a susținut că doamna Kabaeva va avea un alt copil cu președintele Rusiei.