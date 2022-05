Iubita lui Putin, Alina Kabaeva, promovată intens în Rusia. Fosta gimnastă a devenit extrem de bogată și puternică. VIDEO

Deşi nimeni nu ştie exact care este relația actuală dintre liderul de la Kremlin şi fosta gimnastă, televiziunile de stat rusești au început să promoveze un festival care-i poartă numele presupusei amante a lui Vladimir Putin. Informația o dă Francisc Scarr, BBC, spunând că „Festivalul Alina” va avea loc miercuri după-masă.

De la ruperea căsătoriei sale în 2014, președintele a fost legat de mai multe femei, printre care Alina Kabaeva și milionara rusă Svetlana Krivonogikh. Dar niciuna dintre relații nu a fost confirmată de Kremlin. Dar zvonurile au persistat, presa raportând chiar că președintele Putin are cel puțin doi copii cu Alina Kabaeva.

În ciuda legăturilor neclare, oponenții lui Vladimir Putin, inclusiv Georgy Alburov, un aliat apropiat al liderului opoziției ruse, Alexei Navalny, întemnițat, au cerut ca fosta gimnastă Alina Kabaeva să fie sancționată imediat. Fișa de sancțiuni din Marea Britanie o descrie ca „promovând activ propaganda rusă cu privire la invadarea Ucrainei”.

Potrivit academicului rus Leonid Petrov, Occidentul a avut o treabă dificilă în a dovedi relația între Kabaeva și Putin. Dar, în calitate de figură puternică în mass-media și de fostă parlamentară, nu există nicio îndoială că este foarte bogată.

„Este o fostă membră a Dumei, controlată de Putin, iar mass-media este, de asemenea, controlată de Putin. Ea câștigă în jur de 10 milioane de dolari pe an, este o poziție foarte profitabilă”, a spus dr. Petrov, expert la Colegiul Internațional de Management din Sydney și la Universitatea Națională Australiană.

Alina a fost descrisă drept „cea mai flexibilă femeie din Rusia”, iar la un moment dat a pozat odată nud, înfășurată doar într-o blană, într-o revistă pentru bărbați.

Russian state TV is promoting an „unforgettable celebration of music and sport” on Wednesday afternoon, fronted by none other than Alina Kabayeva

Its name? „Festival Alina” pic.twitter.com/d8D4jpRdXm

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 30, 2022