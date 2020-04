Marele eveniment sportiv ar fiu trebuit să se desfășoare între 29 iunie și 12 iulie. „Anunțăm cu mare regret ca am decis ca editia a 134-a a turneului sa fie anulată. Viitoarea ediție va avea loc între 28 iunie și 11 iulie 2011”, au anunțat organizatorii.

Simona Halep a reacționat imediat la aflarea veștii că Wimbledon a fost anulat. Ea a ținut să transmită un mesaj tuturor fanilor săi.

”Sunt tristă să aud cofirmarea că Wimbledon nu se va mai juca în acest an. Finala de anul trecut va fi întotdeauna una dintre cele mai fericite zile din viața mea, dar trecem prin ceva mai important decât tenisul acum și cele mai bune vești sunt că Wimbledon va reveni la anul. Și asta înseamnă că voi aștepta mai mult să-mi apăr titlul acolo. Rămâneți puternici și continuați să credeți”, a spus Halep, pe Instagram.

Celebra sportivă română este în această perioadă, acasă, deoarece a decis să se autoizoleze din cauza coronavirusului. Mai mult, Simona Halep a făcut un gest care i-a uimit pe toți cei care o urmăresc. Ea a decis să își înrămeze racheta de tenis cu care a jucat la Wimbledon.

Halep a ținut să le trasnmită și un mesaj fanilor, cerăndu-le să fie pozitivi în această perioadă.

„Ce faceţi pentru a rămâne pozitivi în această perioadă? Iată ce am făcut eu pentru a-mi lumina zilele petrecute acasă. Eu sunt acasă, în fiecare zi, de fapt, non-stop. Acum câteva zile m-am gândit, şi am decis, să înrămez şi să pun pe perete racheta cu care am jucat la Wimbledon în 2019, iar alături este poza cu trofeul. Am decis să le înrămez pentru a avea o amintire frumoasă. Sper că v-au plăcut. Aveţi grijă, staţi acasă şi fiţi pozitivi. Totul va fi bine!”, a fost mesajul Simonei Halep pe care l-a scris pe Facebook.

