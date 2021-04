Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) și-au trimis în România avioanele Eurofighter Typhoon. Scopul este acela de-a demonstra că Regatul Unit este partener de nădejde al NATO și al aliaților săi.

„Ne-am întors în România pentru a-i asigura pe aliații noștri că Regatul Unit este pe deplin angajat să conlucreze cu aliații noștri din NATO pentru a proteja cerul Alianței”, a declarat ofițerul Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF), într-un comunicat al Comandamentului Aerian Aliat. La data de 22 aprilie, patru aeronave britanice Eurofighter Typhoon au aterizat la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu.

Din ce sunt compuse forțele militare trimise de Marea Britanie în România

Detașamentul britanic este format din aproximativ 200 de militari (piloți și personal tehnic) și aeronave Eurofighter Typhoon, și va executa, împreună cu militarii Forțelor Aeriene Române, misiuni de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO, în următoarele patru luni, conform siteului umbrela-strategică.ro.

Este pentru a treia oară când aviația britanică execută misiuni de poliție aeriană în România. În situațiile precedente, avioanele britanice au fost prezente la Mihail Kogălniceanu, pentru câteva luni, în anii 2017 și 2018.

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe al României, a vorbit, vineri, despre summitul NATO din acest an. Reprezentantul țării noastre a avut o întâlnire cu Polonia și Turcia, discuțiile fiind legate de temele de securitate.

Explicațiile date de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu

„Ne-am concentrat în timpul discuţiilor pe agenda aliată, am abordat evoluţiile foarte importante la nivelul NATO precum şi cele care vor mai avea loc în acest an. Din această perspectivă contribuţiile operaţionale şi conceptuale ale României, Poloniei şi Turciei la acţiunea NATO în regiune sunt şi rămân esenţiale.

Am avut discuţii foarte consistente, am trecut în revistă rezultatele principalelor evoluţii la nivel NATO, reuniunile ministeriale recente, am discutat despre acţiuni de follow-up la acestea, am abordat pregătirea summitului NATO din acest an de pe 14 iunie, care ne va permite să reconfirmăm unitatea şi solidaritatea aliate şi mai ales să consolidăm o relaţia transatlantică puternică, aceasta fiind fundamentul securităţii euro-atlantice”, a spus Bogdan Aurescu.