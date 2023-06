De ce a fost Florin Zamfirescu interzis la televiziune în timpul comunismului. Actorul a suportat multe umilințe

Florin Zamfirescu are o carieră care se întinde de-a lungul ultimelor cinci decenii. Celebrul actor a jucat, în cea mai mare parte a carierei sale, în timpul comunismului. Toate deplasările sale și ale colegilor săi erau atent supravegheate de Securitate. Zamfirescu a dezvăluit că era supus unui instructaj de fiecare dată când pleca din țară pentru spectacole. Actorul a explicat că mereu venea un agent de la securitate care îi spună că îi este interzis să ofere interviuri sau să discute cu străinii.

„Aveam restricții. Ni se aducea la cunoștință că este interzis să dăm interviuri la Europa liberă, să intrăm în relații cu străinii. Dar acolo erau numai străini. Ni se mai spunea: Nu vă lăsați provocați, nu răspundeți la întrebările cu tentă politică”. Celebrul actor a mai adăugat că atât pentru el, cât și pentru colegii săi deplasările din afara țării erau o mare umilință. Zamfirescu chiar și-a amintit de momentul în care el și colegii săi au câștigat un premiu de 1.000 de dolari, dar banii nu au ajuns în posesia lor.

Ce s-a îmtâmplat cu premiul câștigat de Florin Zamfirescu

Florin Zamfirescu a călătorit de-a lungul celor 50 de ani de carieră în mai multe state din lume iar acest lucru a reprezentat o mare bucurie pentru el. Actorul chiar a ajuns în America, Africa, Asia și a avut spectacole și în China. Singurul continent în care Zamfirescu nu a ajuns este Australia. Artistul a mai adăugat că de fiecare dată era invitat la mese sau diferite petreceri.

„Noi eram patru actori, apoi ne înțelegeam. omne nu spui că am fost la iarbă verde, pentru că apoi nu ne mai lăsau să ieșim. Dar nu prea ne duceam. Tuturor ne era frică să facem așa ceva. Am luat Marele premiu, Leul de aur, care era în bani, 1.000 de dolari. Directorul a luat plicul și a zis să nu ne atingem de el, că-l ducem la minister. Dar o trupă de americani, care participase la concurs, a venit la noi, felicitări, hai să bem. Turneele noastre erau perioade de umilință. Dar ne-am bucurat că vedeam Italia, Germania, Elveția”, a spus celebrul actor.

Florin Zamfirescu a fost interzis la televiziune în timpul comunismului

Actorul a mai povestit că din diurnele pe care le primea făcea economii pentru a cumpăra cadouri pentru familia sa. Zamfirescu a dezvăluit că mânca numai banane pentru a face acest lucru. „Eram o data cu fii-mea la noi, la mare, și a vrut ceva, dar era dintr-un shop, unde se plătea doar în valută. I-am zis că n-am bani. Îți venea să urli, în țara ta. Nu-i puteai spune copilului să tacă, pentru că ne arestează”.

Puține persoane știu că Florin Zamfirescu a primit interdicție de a apărea la televiziune mai bine de un an în perioada comunismului. Actorul a refuzat să recite de Ziua Femeii o poezie pentru Elena Ceaușescu. Totuși, acest moment nu l-a afectat pentru că Zamfirescu era și asistent la Facultatea de Teatru. „M-au invitat, și le-am zis că am ceva de Coșbuc. Aveau însă ei poeziile lor, iar când m-am uitat pe prompter, trebuia să spun ceva gen Mândria, România, Elena Ceaușescu. Și am plecat. Alea nu erau poezii”, a spus Florin Zamfirescu pentru Cancan.ro.