Monden De ce a dat-o Pepe în judecată pe Raluca Pastramă







Pepe a dezvăluit motivul pentru care a dat-o în judecată pe Raluca Pastramă, cu care împarte custodia fetițelor.

Pepe un tată care se implică în viața copiilor

Artistul declară că totul a pornit de la copii: „Nu mi-a dat semnătură”. Pepe a dezvăluit că i-a intentat proces fostei sale soții, Raluca Pastramă, pentru că aceasta a refuzat să semneze actele necesare pentru mutarea fiicelor lor, Maria și Rosa, la o școală mai apropiată de casa cântărețului.

„Fetele locuiesc cu mine, noi suntem o familie formată din Yasi, Pepe Jr., Maria și Rosa. Eu am grijă de fete, le duc la școală, la diverse activități, mă ocup de creșterea lor și sunt zilnic prezent în viața lor. Ele merg la mama lor doar în vizită, sigur că ea le poate vizita oricând, așa cum este normal, dar nu vreau să intru mai mult în acest subiect”, spunea Pepe la începutul anului trecut.

El a încercat să-și aducă fetele la o școală mai aproape de locuința în care stă cu fetele în urma Acordului de la divorț.

Maria, fata cea mare a lui Pepe, și-a dorit această schimbare de ceva vreme.

„Era nevoie de o școală în apropierea casei și foarte bine cotată. La școala din Colentina au început. Pentru I-IV a fost în regulă. Maria a vrut din clasa a cincea să se mute, dar nu am reușit din clasa a cincea, am reușit din a șasea. Tot la privat. Nu am reușit să o mut că nu puteam singur.

Când am zis că vreau să mut fetele în apropierea casei la o școală mai bună nu mi-a dat semnătură. Până la urmă tot nu mi-a dat semnătură. Am deschis proces, dar s-a rezolvat. Nu mi s-a părut penibil nici măcar că am deschis proces și l-am câștigat”, a declarat Pepe.

Fetele merg la o școală privată din Capitală

Rosa și Maria merg la o școală privată din București cu tarife de 670 de euro/elev pentru programul 08.00 – 14.00, care include și masă, și de 750 de euro petnru programul până la ora 17.00, tot cu masă inclusă.

Pepe este mândru de decizia fetelor

„Sunt mândru pentru dorința voastră de evoluție și curajul de care ați dat dovadă când ați ales mutarea. Examenele de admitere au fost luate cu succes și argumentele voaste legate de timpul pierdut în trafic până acum, plus luptele și răbdarea în a primi o semnatură timp de un an și jumătate, sunt dovada faptului că sunteți deja mari și știți ce vreți de la viață. Ați reușit, felicitări și mult succes la școală!!! Vă iubește tati!!!”, a scris renumitul artist în mediul online, în prima zi de școală.

Pepe și-a rugat fosta soție să viziteze școlile din apropierea casei, dar aceasta a refuzat. Timpul petrecut în trafic în drum spre școală a fost unul dintre motivele pentru care fetele voiau să se mute la o altă școală.

„Am deschis procesul, am câștigat. Au fost fetele, au luat examenul, în două zile ea a făcut apel. Nu ai cum. Ea inițial nici nu s-a prezentat la proces. (…) Apoi a venit la apel”, a declarat contrariat Pepe.