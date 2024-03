Monden Pepe, la cuțite cu Raluca Pastramă. Momentele care au transformat relația în butoi cu pulbere







Pepe a povestit cum se înțelege cu fosta lui soție, Raluca Pastramă, la trei ani de la divorț. În 2022, artistul și-a refăcut viața lângă Yamine Ody, care l-a făcut pentru prima dată tată de băiat. Înainte de acest mariaj, artistul a fost căsătorit din anul 2012 până în 2021 cu Raluca Pastramă, cu care are două fetițe.

De ce nu locuiesc fetițele cu Raluca Pastramă

Artistul a declarat că cele două fetițe, Maria și Rosa, locuiesc cu el și că merg la mama lor în vizită atunci când doresc.

„Fetele nu vin în vizită, fetele locuiesc cu mine, noi suntem o familie formată din Yasi, Pepe jr, Maria și Rosa. Eu am grijă de fete, le duc la școală, la diverse activități, mă ocup de creșterea lor și sunt zilnic prezent în viața lor. Ele merg la mama lor doar în vizită, sigur că ea le poate vizita oricând, așa cum este normal, dar nu vreau să intru mai mult în acest subiect”, a explicat acesta.

Pepe, despre relația cu fosta soție

Cântărețul a mai spus că el și Raluca Pastramă comunică doar despre fetițele lor și că majoritatea conversațiilor sunt civilizate, dar și seci. El a declarat că încearcă să își educe copiii cât mai bine și să le ofere tot ce au nevoie.

„În principiu, în ceea ce privește acordul parental, ne informăm și luăm deciziile cele mai bune pentru copii, iar eu consider că am făcut acest lucru până acum și, dacă au mai existat păreri diferite, am încercat cât am putut, pe cale amiabilă, să le rezolvăm. Comunicarea mea cu Raluca există strict pentru copii și se desfășoară cât se poate de civilizat și de sec, în același timp”, a zis el.

Au existat unele momente tensionate

Pepe a recunoscut că există unele momente în care nu se înțegele cu Raluca Pastramă, mai ales atunci când aceasta ascunde lucruri de el, dar că încearcă să le revolve. Cu toate astea, artistul a spus că fetițele lui au cele mai bune rezultate din toate punctele de vedete.

Și a continuat: „Au existat și momente când nu am ajuns la un numitor comun sau când am avut păreri total opuse. Nu e bine să facem greșeli și să le ascundem de tati, ca să spun așa, pentru că, în momentul în care fac copiii niște greșeli și le ascund, le dăm apă la moară și vor continua să le facă, așa că e bine să știe tati tot ce se întâmplă și să comunice frumos cu copiii și să înțeleagă și ei, la rândul lor, despre ce e vorba, în așa fel încât să nu mai facă și să ia deciziile împreună cu tati și cu mami.

În momentul în care se întâmplă lucruri doar așa, din dorința de a ne ,,apropia de copii, din punctul meu de vedere intervin niște mici greșeli în educația lor și, atunci, au mai existat astfel de discuții, dar s-au rezolvat. În prezent, copiii au cele mai bune rezultate, din toate punctele de vedere”, a spus Pepe pentru Viva.