De câte ori a condus beat Ludovic Orban și câte amenzi de circulație a luat. Liderul PNL face dezvăluiri

„Asupra acestui punct de vedere s-au pronunţat deja jurişti eminenţi şi este evident că ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite nu este o contravenţie. Este un lucru foarte bine cunoscut – misdemeanor este echivalentul unei infracţiuni. E adevărat, uşoare, care are limite de pedeapsă la un an de zile şi o limită de amendă care este acordată.

Iar în ceea ce priveşte termenii utilizaţi, prescriere este un termen complet nepotrivit, reabilitare – nu există reabilitare. Există posibilitatea ştergerii din public register, adică din cazier, după o perioadă de opt ani de zile, dar care exista numai până în 2019, când Parlamentul statului Iowa a stabilit că 19 tipuri de infracţiuni nu pot fi radiate din cazier”, a declarat miercuri Ludovic Orban.

Preşedintele PNL a explicat că în dreptul american există civil penalties, dar că Florin Cîţu nu s-ar fi încadrat în acestea.

„De exemplu, dacă trecea la roşu sau dacă parca într-un loc ilegal. Alea-s civil penalities. În speţa în sine (…) – de altfel am şi văzut dosarul care a fost publicat în presă – şi se ştie că dacă ar fi rămas cu pledoaria de nevinovat ar fi trebuit să fie întruniţi juraţii ca să decidă dacă este vinovat sau nu”, a adăugat Orban.

Orban se jură că nu a luat niciodată vreo amendă de circulaţie pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice

Liderul PNL a mai spus că nu a luat niciodată vreo amendă de circulaţie pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

„Niciodată n-am condus sub influenţa băuturilor alcoolice…. Am fost supus în mod frecvent la testul de alcoolemie şi niciodată nu am consumat alcool la toate testele pe care le-am efectuat. Amendă de circulaţie am luat în campania prezidenţială pentru alegerile din 2004, m-am deplasat la Slobozia, unde erau pregătite autobuze şi autocare pentru votul multiplu pe traseu şi mergeam cu o viteză un pic cam mare şi m-a luat radarul şi am avut trei luni de zile suspendat permisul.

Sigur că am mai avut incidente de-a lungul timpului meu, m-am răsturnat cu maşina la Iaşi, cum bine ţineţi minte, dar la fiecare din incidentele care le-am avut – evident s-au derulat toate procedurile legale, niciodată n-am consumat alcool şi de multe ori au fost defecţiuni de natură tehnică care au provocat incidentele”, a mai adăugat Orban.