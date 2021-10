De-a dreptul uluitor! Ce s-a întâmplat cu o femeie după ce s-a rugat la moaștele Sfintei Parascheva. Povestea de viață care bate filmul

Foarte mulți credincioși au plecat în pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva și în acest an, în ciuda pandemiei de coronavirus. Georgeta Bădărău, o femeie în vârstă de 72 de ani, nu este la primul astfel de pelerinaj. Ea spune că a avut mari probleme de sănătate, de care a scăpat ca prin minune, după ce s-a rugat la Sfânta Parascheva. Așa că, în acest an a revenit pentru a mulțumi.

Femeia care spune că a scăpat de mari probleme de sănătate după ce s-a rugat la moaștele Sfintei Parascheva

„Sfânta Parascheva ne ajută foarte, foarte tare de fiecare dată, că dacă nu ne-ar ajuta, nu am mai veni. Eu am mai fost odată aicea și acum am venit să-i mulțumesc Sfintei pentru minunea pe care a făcut-o pentru mine. Am mai fost săptămâna trecută, joi sau vineri, și mă durea spatele, aveam ca un cârlig la spate, nu puteam să merg bine, mergeam gheboasă, chiar am luat un taxi pentru că nu puteam merge pe jos, și când am călcat în ograda bisericii, m-am îndreptat, că mergeam gheboasă, într-o parte. M-am îndreptat și gata, am fost alt om. Asta minune am văzut-o de la Sfânta!”, a declarat Georgeta Bădărău pentru siteul bzi.ro.

„Vin de aproximativ 15-16 ani și am stat și câte o zi întreagă la rând, până seara”

Georgeta Bădărău nu a lipsit de la acest ceremonial religios în ultimii ani. „Ne rugăm pentru copii, pentru sănătate, suntem foarte bolnavi. Am de toate, și diabet și mai multe, și cu siguranță după ce mă rog aici toate se rezolvă. Eu sunt din satul Slobozia, Voinești și vin de foarte mulți ani să mă rog la moaștele Sfintei. Vin de aproximativ 15-16 ani și am stat și câte o zi întreagă la rând, până seara. Acum, merge foarte bine, înainte era coada de oameni până în Podu Roș”, a mai afirmat Georgeta Bădărău.