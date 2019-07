Robert Marius Cazanciuc a mai precizat că este „ evidentă neadecvarea unor procurori în apărarea interesului general, așa cum spune chiar Constituția și este evident că poliția are din ce in ce mai puțini oameni îndrăgostiți de profesia lor, care-și cunosc comunitatea ca un partener”. Apoi, a adăugat că actualul sistem de selecție al judecătorilor și procurorilor va aduce în atenția opiniei publice și alte cazuri care vor stârni indignare, așa cum a fost și cazul Sorinei.

„Complicități transpartinice sau transputeri se regăsesc nu numai la Interne, ci și în sistemul judiciar, in care vedete in devenire sau consacrate își caută în funcție de IQ aliați în spațiul virtual sau in mediul politic, preocupați exclusiv de beneficii personale și deloc de ceea ce doar naivilor pare sa le mai pese , și anume interesul general al societății de a avea oameni pregătiți, adecvați, cu vocație in ceea ce fac. Cred că este vital pentru întreaga societate, oamenii obișnuiți, companii, ca noul sistem de selecție a magistraților sa fie aplicat efectiv cât mai rapid. Orice încercare de amânare, de tergiversare înseamnă complicitate la tragedii viitoare”, a mai punctat senatorul PSD.

Pe de altă parte, acesta a mai susținut că „ar trebui să se pună urgent la aceeași masă ANCOM si toți operatorii de telefonie mobilă pentru ca de aici încolo orice telefon vândut în România să aibă preinstalata aplicația Apel 112”.

Citește și: