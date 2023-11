David Popovici, entuziast înaintea Europenelor de înot de la Otopeni

David Popovici vrea ca Europenele de înot în bazin scurt de la Otopeni să fie spectaculoase. El își dorește ca această competiție să fie o sursă de inspirație pentru copii. Sportivul român a acordat un interviu publicației European Aquatics în care s-a declarat entuziasmat înaintea Campionatului European.

Românul David Popovici a declarat că se așteaptă ca și ceilalți concurenți, care se vor întrece la Otopeni, să dea tot ce pot în bazin. El a spus că se așteaptă la o întrecere spectacol la această ediție a Campionatului European.

El a rememorat competițiile la care a asistat, copil fiind, și care l-au determinat să ajungă un mare campion la înot. Drept care, spune, își dorește ca și actuaal generație de copii să vadă în el un model.

Românul a devenit celebru în 2022, când a obţinut mai multe titluri de campion european şi mondial de seniori şi juniori. Situația a devenit mai complicată în 2023. David Popovici a revenit cu greu în circuitul internaţional. El a terminat pe locurile şase şi patru în finalele de 100 m şi 200 m liber la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, Japonia.

„După cum văd eu lucrurile, aveam două opţiuni: să fiu trist sau supărat că nu am câştigat sau să încerc să învăţ de ce nu am câştigat”, îşi aminteşte Popovici.

Rezultatele slabe l-au motivat să continue să-și demonstreze valoarea. A fost nevoie, însă, de o pauză, pentru a-și reveni mental și fizic. Iar în acest timp a călătorit prin România, dar a și înotat, pentru relaxare.

„Am călătorit atât de mult încât nu am avut niciodată timp să apreciez întreaga frumuseţe a ţării mele, cu munţii, peisajul rural şi oamenii, aşa că am rămas în România. Am înotat în lacuri şi râuri, aşa că, deşi am avut o pauză de la piscină, nu a fost o pauză de la apă, iar acum mă simt bine. A fost un an încărcat, cu suişuri şi coborâşuri, dar sunt foarte motivat. Prefer să fiu un sportiv care poate învăţa ceva din înfrângeri şi să fiu un sportiv mai complet şi, odată cu asta, o fiinţă umană mai completă”, a mai spus David Popovici.