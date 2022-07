David Popovici după calificarea într-o nouă finală: „I-am ascultat sfatul!”

Simona Halep a fost întrebată despre noua senzație din sportul românesc, înotătorul David Popovici, dublu campion mondial și multiplu campion european, când a revenit în țară după eliminarea suferită în fața Elenei Rybakina în semifinala turneului de la Wimbledon,

Simona l-a felicitat pe David Popovici pentru performanțele sale. De asemenea, sportiva i-a oferit câteva sfaturi prețioase tânărului înotător. După ce a obținut calificarea în finala probei de 100 de metri liber la Campionatul European de natație pentru juniori desfășurat la Otopeni, David Popovici a vorbit la rândul său despre Simona Halep, informează Digi Sport.

„Cred că am multe de învățat de la Simona, abia aștept să mă întâlnesc odată cu ea. Nu am văzut mesajul tocmai pentru că, aparent, i-am ascultat sfatul, nu prea citesc absolut nimic ce apare pe internet despre mine, însă mă bucur că a spus asta. Și eu sunt un fan de-ai ei Și mi-ar plăcea să ne apucăm să ne urmărim împreună sporturile Și să ne apreciem arta”, a precizat David Popovici după ce a obținut calificarea în finala probei de 100 metri liber din cadrul Campionatului European de natație pentru juniori.

Simona Halep: „David Popovici o să facă lucruri mărețe”

Simona Halep, ocupanta loculului 18 în clasamentul WTA, s-a declarat impresionată de performanțele realizate de către înotătorul David Popovici (17 ani). Ea este de părere că tânărul este un sportiv excepțional. „Îl felicit din tot sufletul, știu câtă muncă este și mă bucur tare mult că are încredere în el, se vede că e atitudinea lui și sunt sigur că o să facă lucruri mărețe. Sunt mulți sportivi buni, toți am excelat în domeniul nostru. Sportul în România este destul de OK, poate în gimnastică nu mai e cum a fost, dar eu sper să avem cât mai mulți campioni în curând.”

De asemenea, Simona a precizat că România ar trebui să facă mai mult pentru toate sporturile, nu doar pentru tenis. Federația Română de Tenis nu primește sprijin financiar și este dificil să susții juniorii. Astfel, mulți sportivi talentați se pot pierde pe parcurs.

Despre acest fapt, fostul lider mondial a adăugat că: „E greu pentru orice părinte să investească tot pentru copil fără niciun fel de garanție, pentru că în tenis totul e scump și nu știi dacă se va întâmpla să reușească copilul. Îi doresc să rămână calm, să ia toată dragostea oamenilor, să nu asculte absolut nimic altceva și să ia doar ceea ce simte el”