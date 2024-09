Monden David Beckham recunoaște că soția sa, Victoria, râde de stilul său vestimentar







David Beckham dezvăluie sursa improbabilă a alegerilor sale în materie de modă. Și admite că motivul o face pe soția sa, Victoria, să „râdă de mine”. David recunoaște, de asemenea, că i s-a părut o experiență ciudată să își arate sufletul în documentarul său Beckham. Este o legendă a fotbalului, un familist și acum un realizator de documentare. Dar David Beckham a dezvăluit, de asemenea, că este ocazional un gangster și un cowboy.

Fostul căpitan al echipei Manchester United a dezvăluit că este atât de obsedat de anumite emisiuni TV, încât se transformă adesea în personajele centrale ale acestora. David, în vârstă de 49 de ani, spune că, în mod inevitabil, soția sa Victoria, în vârstă de 50 de ani, își „bate joj” de el. Dar insistă că acest lucru provine dintr-o obsesie de-o viață pentru televizor.

David Beckham și stilul său vestimentar

Vorbind la Convenția Royal Television Society, el a spus: „Am crescut în anii șaptezeci, optzeci și nouăzeci, așa că sunt obișnuit să mă uit la Only Fools And Horses, Fawlty Towers, Minder și lucruri de genul ăsta. Acum îmi place Peaky Blinders, iar Victoria va râde mereu de mine pentru că, de fiecare dată când mă uit la un serial TV, mă transform într-un fel de personaj”.

„Deci, cu Peaky Blinders, am mers pentru întregul „nu orice personaj special”. Am purtat tot ce era Peaky Blinders. Apoi ne-am uitat la Yellowstone și am fost un cowboy. Ceea ce i-a cam plăcut, cred”. Dragostea lui David pentru televiziune a contribuit la cel mai recent rol al său ca realizator de documentare cu compania de producție Studio 99. Care luna aceasta a câștigat un Emmy pentru filmul său autobiografic Netflix, Beckham.

L-a văzut deschizând ușile casei sale într-un mod fără precedent și, a recunoscut el la summitul RTS, dificil uneori. Dar el a mai spus că a înțeles interesul fanilor pentru cuplu. Precum și pentru copiii lor - Brooklyn, 25, Romeo, 22, Cruz, 19, și fiica Harper, care tocmai a împlinit 13 ani. Vorbind despre a fi un Beckham în era social media, David a spus: „Am trei băieți arătoși de care sunt interesați o mulțime de oameni și o fetiță frumoasă de care nu este nimeni interesat, deocamdată”.

Un om de familie

„Încerc să rămână așa. De fapt, probabil că sunt deja interesați de ea. Dar nu vom vorbi despre asta”. David a povestit că dragostea sa pentru documentare este o parte din motivul pentru care realizează atât de mult conținut pentru rețelele sociale. Care prezintă adesea viața sa rurală actuală din Cotswolds.

El a spus: „Victoria a fost destul de supărat pe mine la sfârșitul săptămânii despre „post legume”. Am o grădină de lucru în acest moment. Ea a fost plecată peste vara, și apoi s-a întors și a fost uimit de „explozia” de varză și anghinare și tot ce am acolo. Așa că am decis să ies duminică dimineața devreme și să fac un film cu mine în grădină. Iar Victoria a postat aproximativ o oră mai târziu spunând: „Unde a plecat soțul meu? Cine este acest om? Obișnuia să meargă pe bicicletă?”.

„De fapt, probabil că nu era supărată, dar îmi spunea „Încetați cu postările!”.” Chiar și Victoria se cufundă în stilul de viață rural. După cum arată ultimul lot de miere al lui David, pe care l-a adus pe scenă la Convenția RTS. Celebră sub numele de „Sticky Stuff” al lui David, aceasta a fost acum redenumită în glumă „Sticky Vicky Honey” pentru cea de-a 25-a aniversare a căsătoriei lor.

Cu sufletul pe tavă

Dar, în ciuda faptului că arată mai mult din viața lor pe social media, David admite că și-a arătat sufletul în documentarul Beckham pentru Netflix anul trecut a fost ciudat. El a spus: „Mi-a luat mult timp să mă împac cu faptul că voi face acest documentar. Dar au existat câteva motive pentru care am vrut să o facem. Când m-am retras din fotbal, nu eram pregătit să vorbesc despre cariera mea. Dar, după un timp, și prin pandemie, atunci au explodat cu adevărat documentarele”.

„M-am gândit: 'Se apropie aniversarea a zece ani de la retragerea mea. Cred că acesta este momentul potrivit'”. Cele patru părți au fost lansate în octombrie anul trecut și au devenit unul dintre cele mai mari succese ale streamerului din acest an. Dar David a spus: „Nu pot să mint, m-a îngrijorat. Victoria a devenit nervoasă pentru că, oricât de mult ar crede oamenii că știu totul despre noi, de fapt nu știu”.

„Nu prea lăsăm ușile casei deschise. Dar am știut că a fost momentul potrivit. A fost foarte dificil. Dar mi-au plăcut rezultatele. Au fost momente în care vorbeam despre lucruri despre care nu mai vorbisem până atunci”, citează The Sun.