Stiuația financiară a clubului Dinamo este dezastruoasă. Oficialii nu au mai putut ascunde problemele, așa că finanțatorul Ionuț Negoiță a ieșit, ieri, în public, și a vorbit despre dezastrul din visteria „câinilor”.

1 milion de euro pentru toate acțiunile

„Datoriile clubului sunt de 1,8 milioane de euro. Doar o parte din ele sunt scandente. Decizia mea a fost și este că pachetul de 51% să îl vând pe un leu! Totuși, cei care vin sunt obligați să aducă 500.000 de euro în societate pentru a aduce la zi datoriile scandente. Nu se pune problema să dau clubul cuiva care nu are acești bani. Dacă cineva vrea toate acțiunile, trebuie să plătească un milion de euro!”, a anunțat Negoiță.

El a reamintit că a salvat clubul de la faliment, după ce l-a preluat în 2013. „N-au fost realizări cum mi-am dorit, dar aș putea să-mi trec în merite faptul că am luat clubul Dinamo aproape în faliment și l-am ținut în viață singur. Din păcate, nu am reușit performanțe fotbalistice notabile, poate și pentru că echipa m-a costat destul de mult atunci când am luat-o”.

La vremea respectivă, Dinamo avea datorii uriașe, care ajungeau la aproximativ 16 milioane de euro. Clubul a intrat în insolvență și perioada critică a fost depășită. Ulterior, „câinii” au ieșit din această stare și au putut juca în cupele europene în sezonul 2017 – 2018.

Într-un interviu acordat pentru „Evenimentul zilei”, în noiembrie 2017, Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, vorbea despre alegerile pierdute în 2013, în favoarea lui Gino Iorgulescu.

„Scutiți de 20 de milioane de euro, bani pierduți”

„Corleone” acuza că a fost lucrat pe linie politică, iar clubul Dinamo era printre cele vizate că au votat sub presiune. „Pe cei de la Dinamo i-am înțeles. Robert, fratele lui Ionuț Negoiță, era subalternul lui Ponta. Cum a ieșit Dinamo din insolvență cu datoria aia uriașă către stat? Nu cu ajutorul ANAF-ului? Ca om de afaceri nu ai cum să nu fii șantajabil, oricât ai fi de corect. Tot te prinde cu ceva, dacă se dă ordin să te prindă. Cluburile au fost mulțumite că primesc amnistie fiscală. V-am dat exemplul clar al celor de la Dinamo, scutiți de 20 de miloane de euro, bani pierduți”, povestea Dragomir.

„E foarte grav”

Între timp, Dinamo a adunat alte datorii, de 1,8 milioane de euro, așa cum a anunțat Negoiță ieri. Omul de afaceri a mai tras un semnal de alarmă. „Dacă nimeni nu vine să ia clubul, e foarte grav și se primește ceea ce se merită! Nu m-aș gândi la un scenariu grav precum falimentul. Cineva spunea că nu e bine să iei lucruri gratis, așa că un leu e cea mai bună soluție.”

Te-ar putea interesa și: