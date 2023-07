Date oficiale. Numărul total al românilor care au murit de Covid în timpul pandemiei

Aproape 70.000 de persoane au murit ca urmare a infecției cu Coronavirus, care a avut punct de plecare China.

Din această cifră, 3.425 de persoane au murit ca urmare a complicațiilor apărute după infectare, fără să fie cunoscute anterior cu alte boli asociate.

De asemenea, în cazul a peste 64.000 de persoane decedate, istoricul medical a asociat și alte boli precum diabetul, tensiunea arterială sau alte boli de inimă.

„Din păcate starea de sănătate a unei populaţii presupune, apropos de monitorizare, să fie situaţia în care oamenii sunt căutaţi. De ce spun asta? Atunci când spui că cineva nu are comorbidităţi înseamnă că se referă la bolile cunoscute. De exemplu, sunt persoane supraponderale care în teorie nu au boli asociate, teoretic. Faptul că sunt supraponderale este suficient ca să existe un factor de risc. E foarte probabil ca acele persoane, dacă le-am căuta cu mai multă atenţie, vom vedea că au afecţiuni cardiovasculare, poate diabet şi aşa mai departe. Deci din start acele comorbidităţi se referă la lucrurile cunoscute. Al doilea aspect este legat de vârstă şi aţi văzut că numărul de decese este categoric mai mare după 60 de ani”, a comentat doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Insitutului „Matei Balș” din București.

Bolile cardiovasculare au dus la multe decese asociate cu Covid 19

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila a precizat, la rândul lui, că numărul mare de decese se datorează unor boli asociate ale pacienților, cum ar fi cele cardiovasculare, și care au dus la un prognostic dramatic.

„Vă dau un exemplu, cineva avea o boală cardiovasculară şi avea şi o boală pulmonară sau o boală de rinichi, toate aceste însumări de afecţiuni cronice care nu sunt de natură infecţioasă duc la agravarea evoluţiei unei viroze, dar lucrul e valabil şi pentru gripă. Lumea de multe ori a murit sau a avut forme grave pentru că stătea mult acasă şi întârzia să se prezinte la medic. Cea mai mare problemă am avut în valul acela care a început în 2021, când am avut 26 de mii de decese, a fost într-un singur val aproape jumătate din numărul total de decese. Ulterior a mai scăzut şi virulenţa, am mai învăţat şi noi, am dezvoltat centrele ambulatorii”, a precizat Rafila, pentru News.