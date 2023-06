Prima persoană infectată cu o nouă variantă de COVID-19. Autoritățile sunt în alertă

Marc Johnson, profesor de microbiologie moleculară și imunologie la Facultatea de Medicină a Universității din Missouri (SUA), a declarat, pe Twitter, că a apărut o nouă variantă de COVID-19 și că o persoană misterioasă din Ohio deja s-a infectat.

Acesta a mai spus că persoana infectată ar putea fi găsită în două locuri: Orașul Columbus și la 65 de kilometri distanță, în orașul Washington Court House. El a declarat că aceasta nu este „o amenințare iminentă la adresa sănătății publice” și că persoana respectivă are probabil o formă de „long COVID” care nu este contagioasă.

Cu toate astea, profesorul dorește să găsească persoana infectată pentru a afla de ce COVID-19 suferă mutații, precum și de ce unele persoane devin super-derivate ale virusului pentru perioade lungi de timp.

Help me solve a COVID cryptic lineage mystery.

Cryptic lineages are distinct SARS-CoV-2 lineages that we detect in wastewater, but do not know their source. We believe they are from patients with very long COVID infections.

Here is more backstory.https://t.co/n9MdSLnVkI

1/

— Marc Johnson (@SolidEvidence) April 24, 2023