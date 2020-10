Astra Giurgiu are un început de sezon foarte slab și a ajuns ultima în clasamentul campionatului intern. „Alb-negrii” au înregistrat în primele cinci etape un rezultat de egalitate și patru eșecuri. În aceste condiții, patronul Ioan Niculae a decis să-l concedieze pe antrenorul Bogdan Andone. Foarte probabil, locul său va fi luat pe banca tehnică de Edi Iordănescu.

Bogdan Andone a explicat că nu a fost surprins de hotărârea patronului, pentru că antrenorul este cel care răspunde de rezultate.

„O despărţire care era previzibilă din cauza ultimelor rezultate. Antrenorul este cel care plăteşte. Dar sunt împăcat că am făcut tot ce a ţinut de mine, de noi.

Sper ca Edi sau cine vine la echipă să nu se mai confrunte cu problemele cu banii pentru că pe ăla care îmi zice că jucătorii pot trece la nesfârşit peste asta îl contrazic tare”, a afirmat tehnicianul la Digi Sport.

Andone a mai explicat că la Astra sunt probleme cu banii și jucătorii nu se pot concentra la fotbal atunci când au lipsuri financiare. „Sau, ok, jucătorii se mai pot conecta dacă ştiu clar că peste o săptămână, o lună, banii se plătesc, au o hârtie, ceva, la mână. De promisiuni toată lumea e sătulă. În sezonul asta nu aveau nimic semnat! La antrenamente, în vestiar numai de bani se vorbea. Patru luni fără salarii nu sunt puţine. Plus alte restanţe.”

Jucătorii intraseră în grevă

Jucătorii au refuzat să se antreneze, zilele trecute, dacă nu primesc asigurări că vor fi plătiți. Nu au primit promisiuni, dar li s-a spus că va veni un alt tehnician. Fapt ce i-a înduplecat să-și reia activitatea.

„La ultima şedinţă avută, înaintea grevei, mi-au şi spus că în anii trecuţi mereu erau aduşi la zi la startul campionatului. Acum n-a mai fost aşa.

Rămân cu satisfacţia că Astra a terminat pe podium deşi ne-au fost luate trei puncte chiar când ajunsesem pe locul 1 înainte jocului de la Cluj, cu CFR, că Astra are doi jucători la echipa naţională şi probabil ar fi fost şi al treilea, Budescu, dacă nu se accidenta, şi că Denis a fost cel mai bun marcator din play-off. Nu am însă cum să uit că nu am putut juca în Europa.

În momentul ăsta nu ştiu dacă pot fi extrem de obiectiv, dar mi se pare o nedreptate, deşi, repet, sunt conştient că s-a luat un punct din 15”, a mai spus Andone.