Daniela Gyorfi, de nerecunoscut. Fanii sunt în stare de șoc: „Te-ai mutilat!”

Cântăreața Daniela Gyorfi a reușit să își stârnească fanii printr-o poză postată pe Instagram. Contrar așteptărilor, aceasta a atras numeroase critici din partea internauților, cei mai mulți reproșându-i că a exagerat cu operațiile estetice și „consumul de cocaină”.





Cântăreața Daniela Gyorfi a fost aspru criticată de către internauți din cauza unei fotografii pe care a postat-o pe Instagram. Aceasta a apărut machiată excesiv și coafată, ceea ce a atrascomentarii negative din partea utilizatorilor.

„Oribilă, jur! Te-ai mutilat de la atâtea operații estetice. Plus abuzul de cocaină...”

„Scuză-mă, Daniela, dar buzele nu sunt ok.”

„Ce-i cu poza asta? Parcă ești beată

Daniela Gyorfi a declarat, în repetate rânduri, că este disperată să nu se îngraşe, fapt pentru carec este foarte strictă cu ceea ce consumă.

„Eu spun câţi ani am când mă întreabă cineva. Am 50 de ani, 50 de kilograme şi, dacă mă îngraş un kilogram, iau foc! Fiind mică de statură, 1,64 cm, încerc să mă încadrez în 49-50 kg, iar, dacă depăşesc, bineînţeles că fac foamea. În rest, nu am secrete legate de cum mă „conserv”, fac chestii pe care le face orice om normal.

Îmi mai fac injecţii cu botox la faţă, mă dau cu cremă, am grijă cât mănânc. Uite, nu prea mănânc ciorbe şi mâncare gătită, în schimb prefer dulciurile! Nu fumez, nu beau alcool. Cât despre sport, mereu zic „de luni ajung la sală”, dar se întâmplă să ajung la cântări, la repetiţii, deci oriunde, dar nu acolo.”, a declarat Daniela Gyorfi.

