Daniela Crudu a găsit o nouă medodă să facă bani. Cine vrea să o vadă în ipostaze provocatoare trebuie să plătească

Fosta asistentă TV, Daniela Crudu a găsit o nouă metodă să facă bani frumoși din imaginea ei. Și-a deschis recent un cont pe celebra platformă Only Fans unde postează acum numeroase fotografii și mesaje pentru fanii ei.

Nu se expune însă gratuit. Pentru un tarif de 20 de euro pe lună, admiratorii ei o pot vedea în toată splendoarea, în ipostaze provocatoare și îmbrăcată sumar. Astfel, Daniela Crudu demonstrează încă o dată că nu are niciun fel de inhibiții, potrivit cancan.ro.

Nu se plânge de lipsa banilor

Daniela Crudu declara recent că are o stare materială bună și că face destui bani din contractele de imagine și din aparițiile ei la diferite evenimente. Vedeta spune că nu o mai atrage profesia de asistentă TV, dar nici participarea la reality show-uri.

„Am contracte de imagine. Nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am și contacte cu o casă de pariuri sportive. Mi-au ajuns emisiunile gen concurs. Dacă ar fi ceva să mă atragă, vreun anume proiect, nu aș spune totuși, nu.

Și acum țin legătura cu toată lumea din Antenă. Și cu Dan Capatos vorbesc foarte des. Nu a mai fost să fie. Le-am făcut cam pe toate în domeniul ăsta, pentru mine nu mai e nicio provocare”, a spus Daniela Crudu pentru playtech.ro.

În centrul unui scandal

Numele Danielei Crudu a fost vehiculat în urmă cu câțiva ani și într-un dosar penal care viza o rețea de prostituție de lux și care a făcut multă vâlvă la acea vreme. Potrivit anchetatorilor, mai multe tinere, printre care și Daniela Crudu ar fi primit mii de euro pentru o noapte „de muncă“.

Vedeta a fost audiată la vremea respectivă, dar acuzațiile formulate împotriva ei au fost retrase. Daniela Crudu a negat însă vehement acuzațiile.