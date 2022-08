Bărbatul care i-a arătat ușa Danielei Crudu, destăinuiri despre o relație controversată. Ce a destrămat povestea de iubire

Mihai Costea (34 de ani) este unul dintre mulții fotbaliști români, care au dat impresia că au potențial, dar care nu au reușit să depășească un nivel mediocru. Fost jucător la Universitatea Craiova și Steaua, cel poreclit „Nilă” s-a remarcat mai mult în presa mondenă. Asta, datorită relației pe care a avut-o cu Daniela Crudu, pe parcursul a patru ani. Timp în care a fost criticat de multe ori, public, de Gigi Becali.

Relația dintre Mihai Costea și Daniela Crudu a durat patru ani

În cele din urmă, Costea a fost cel care a rupt relația. „Dacă nu era Daniela, era alta. Nu regret nimic. Nu a fost nimic adevărat. Eu aveam antrenamentele mele, ea avea cariera ei, venea acasă. Nici nu prea ieșeam în cluburi. Nu eram disperați după distracții. Aveam o viață liniștită, chiar dacă păream noi altceva. (n.r – Gigi Becali) N-a fost de acord, deși i-am explicat de la început că e o relație serioasă și nu fac nimic greșit”, a declarat Mihai Costea pentru cancan.ro.

„Am avut o relație cu o fată din Vâlcea. Între noi era așa…devenise monotonie. Eu am avut o relație serioasă, sincer. Și ea a renunțat la multe pentru mine, și eu n-am renunțat la ea, deși poate îmi era mult mai bine, în fotbal. Deci am făcut amândoi sacrificii, era ceva serios. Ea s-a transformat în fată de casă, iar mie îmi plăcea mai mult cum era înainte. Am fost cu o fată din Vâlcea și am rămas cu ea. Nu îmi plăcea să apar. Îmi place să am o viață privată liniștită”, a mai afirmat fostul atacant pentru sursa citată.

Gigi Becali voia să-i vadă despărțiți

Gigi Becali spera să dea lovitura cu Mihai Costea, dat fotbalistul dezamăgea. Așa că finanțatorul îl critica, mai ales din cauza relației cu Daniela Crudu.

„Băiatul ăsta trebuie să se trezească o dată dacă vrea să nu-şi ruineze cariera! Să o lase pe fata asta în pace, am înţeles că e o devoratorare de bărbaţi! El e un sportiv tânăr care trebuie să se gândească la viaţa şi la serviciul lui. Cît timp va sta cu ea nu va fi fotbalist, s-o lase! Mai sînt femei pe lumea asta, nu trebuie să-ţi iei femeie de la televizor! Dacă o lasă, Mihai se va pune pe picioare.

N-am nimic împotrivă, dar de când e cu Cruduţa, lui Mihai îi cam tremură genunchii. Eu am un sfat pentru el: să «lovească» repede şi să se culce! O să le fac eu program de sex ca să nu aibă băiatul probleme pe teren”, tuna Becali.