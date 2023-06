Daniel Pavel a fost la un pas de moarte. Prezentatorul Survivor România dezvăluie momentul în care s-a simțit prima oară un supraviețuitor

Daniel Pavel a povestit prima sa experiență în care i-a fost testată rezistența, iar pe atunci era numai un copil, în jurul vârstei de 9-10 ani. Prezentatorul Survivor a spus că era să moară înghețat în mijlocul Bucureștiului, dar ceva l-a ajutat enorm de mult, reușind într-un final să supraviețuiască.

Daniel Pavel era să moară înghețat când era mic

Prezent la Gala Unica, Daniel Pavel a evocat un episod din copilăria sa care l-a marcat profund. În povestea sa, Daniel a descris acest moment ca fiind unul extrem de dificil, iar în orice moment, viața sa era pusă în pericol, însă a reușit să supraviețuiască.

„Ăsta e parcul IOR (n. red.: locul în care prezentatorul și iubita sa au fost intervievați) și undeva în greii ani ’80 mă antrenam la înot, am fost înotător de performanță, mă duceam la 23 august, apa era foarte rece, făceam două antrenamente pe zi și am înghețat aici, în parcul ăsta, era o iarnă foarte grea, trebuie să fi fost poate 1985, aveam vreo 9-10 ani, și am reușit să ajung acasă, la blocurile de acolo, folosind niște tehnici pe care le citisem într-o carte despre supraviețuire sovietică. Cum să reziști în situații extreme.

De exemplu când e foarte frig, tentația e să mai pui ceva pe tine, dar nu mai ai ce. Și atunci dai jos cămașa, ce ai pe tine, rămâi la pielea goală și atunci te freci pe cap, pe frunte, pe piept, pentru că poți muri la un kilometru de casă cum mi s-ar fi întâmplat mie. Asta a fost prima situație de supraviețuire”, a povestit prezentatorul Survivor România.

Iubita prezentatorului Survivor a simțit cea mai mare teamă în fața unui judecător

La rândul său, iubita acestuia, și-a amintit de momentul în care i-au fost testate limitele și rezistența. Aceasta a povestit despre experiența în care a trebuit să stea față în față cu judecătorul, în instanță, imediat după ce a terminat Facultatea de Drept. La primul proces, unde aceasta s-a dus țintită să câștige, judecătorul a luat-o peste picior.

„La mine a fost în instanță, la primul meu proces când judecătorul m-a luat cumva peste picior, pentru că păream foarte micuță și nu părea că aveam vârsta pe care o aveam, eram și machiată și mi-a zis: domnișoară, dumneavoastră sunteți aici la probă?

Și am zis da, am terminat facultatea și sunt aici în calitate de avocat. Și după ce am câștigat acel proces, mă rog, după vreo două-trei luni m-am simțit ca un survivor”, a declarat Ana Maria Pop pentru Fanatik.