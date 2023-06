Adevăr sau provocare? Dan Ursa a anunțat ce va face cu banii de la Survivor. Toți românii sunt invitați

Lupta a fost acerbă pentru câștigarea trofeului Survivor România și mai ales a premiului în valoare de 100.000 de euro. Dan Ursa a triumfat în acest sezon al show-ului de răsunet produs de Pro TV. Liderul concursului a dorit să își salute susținătorii printr-un mesaj special. Fostul „Războinic” a dorit astfel să contracareze anumite zvonuri cu privier la propria persoană și care au legătură cu bani, principala miză a concursului adorat de public.

Ce are de gând să facă Dan Ursa cu banii

Dan Ursa a încărcat pe internet un videoclip în care le-a transmis prietenilor săi virtuali un mesaj important. Câștigătorul Survivor România a clarificat situația și a spus totul negru pe alb. Zvonurile lansate în spațiul public susțineau că vedeta ar deține elicoptere, ambarcațiuni de lux sau stațiuni turistice. De altfel, a anunțat că dorește să ia parte la o nouă provocare: să ducă trofeul Survivor pe vârful muntelui Kilimanjaro.

Fostul participant de la Pro TV a anunțat că dorește să organizeze o excursie, de aceea va compara mai multe oferte de pe internet, din portofoliul agențiilor de turism. „Salut! V-am tot auzit sau am auzit pe unii dintre voi că ziceți că am iahturi, am elicoptere, am stațiuni turistice. Din păcate, n-am nimic din toate astea. Nici alpinist nu sunt. Însă, asta m-am gândit să o iau ca și o provocare și anul ăsta voi ridica trofeul Survivor pe vârful muntelui Kilimanjaro. O iau ca și o provocare. V-am arătat că eu când îmi propun ceva nu mă las.

Și vreau ca provocarea asta să vi-o transmit, mai departe, și vouă. Să vedem care vrea să vină cu mine să ridicăm împreună trofeul pe acest vârf de munte. Eu săptămâna viitoare încep să caut oferte pe la agențiile de turism, să vedem cam cât ar fi. Mă gândesc la 10-15 persoane. Mergem, ne distrăm, ne urcăm, escaladăm și răspundem pozitiv provocărilor”, a afirmat Dan Ursa pe Instagram, potrivit Cancan.