Daniel Nanu, despre epoca de aur a blaturilor din fotbal: „Mă alergau arbitrii să-mi dea plicuri cu bani”.

Daniel Nanu a povestit în emisiunea „Dosare de presă” despre perioada „de aur” a blaturilor din fotbalul românesc.

Blaturile din fotbalul românesc, mai ales în anii `90, au fost o realitate. Jurnaliștii din presa sportivă de la acea vreme se obișnuiseră atât de tare cu ele, încât vedeau blaturi chiar și acolo unde, poate, nu erau.

„Te duceai la un meci cu ideea clară că va fi blat”, a declarat Daniel Nanu, adăugând că „poate că nu erau blaturi. Dar plecai cu ideea că va fiu blat. Îmi cer scuze dacă am scris despre un meci că a fost blat și, de fapt, n-a fost.”

Și, ca în orice alt domeniu din presa scrisă de la acea vreme, și jurnaliștii sportivi erau „curtați” cu diferite sume. Bunăvoința profesională le era „mângâiată” cu plicuri de bani și jurnaliștii mai îndărătnici erau prinși și „ofertați” în locuri de neimaginat.

„Unii reacționau, alții nu. Eu am făcut parte din generația în care Ovidiu Ioanițoaia avea emisiunea „Procesul Etapei”, la Pro TV. Acolo era greu s-o mai îmbârligi. Și cu atât mai mari erau presiunile. Adică, am trăit nopți pe tren. Că era, de exemplu, trenul de noapte la Piatra Neamț. Și era unul singur: cu ăla plecai, cu ăla te întorceai. Sau la Reșița. Adică, deplasările astea lungi…

Ei, și în care m-au alergat arbitrii… ce să spun… Să-mi dea plicuri cu bani. Ori pe hol ori în Gara de Nord. Eu le-am zis, „Băi, tu ți-ai luat acolo 5.000- 10.000 și mie vrei să-mi dai 100-200?” Adică, în sensul ăla, „Nu mai încerca!”

Nu, că oricum n-aș fi luat. Așa erau momentele. Nu mă dau eu vreun erou. (…) Ne-au alergat, și pe mine și pe colegii mei, că nu sunt eu vreun exemplu. Ne alergau pe tren”, a dezvăluit jurnalistul.