Cornel Dinu a relatat că el ducea valizele cu bani arbitrilor internaţionali, dar l-a pomenit și pe Constantin Anghelache (foto), despre care a spus că era şeful spionajului românesc la Londra şi că a dat o mână de ajutor în mituirea arbitrilor.

„Eu îl consideram pe Dinu un prieten, dar văd că are acum multe deviații în tot ceea ce spune.

Nu este prima dată când Dinu mă înțeapă pe mine, dar îmi vine să râd în hohote de tot ce spune. Cum credeți voi că Securitatea din România ar fi permis să se umble cu atâția bani în vremea aia. Să ieși din țară, să dai mită, să faci asemenea lucruri. Dinu vorbește de Anghel ăla că este mort și nu poate să se mai apere.

Pe mine Dinu mă face cu funcția aia, dar nu eram așa ceva. Mi-ar fi plăcut mie să am funcția aia. Eu atunci lucram la Londra. I-am fost șofer lui Dinu, dormise la ambasadă noastră, când a venit să îi spioneze pe cei de la Liverpool.

Le-am trimis eu în țară și o casetă. Eu am ajutat Dinamo cu tot ce am putut la Londra din punct de vedere organizatoric. Mă rugase Ministrul de Externe, Ștefan Andrei. Brigada aia de arbitri de care spune Dinu, eu doar am ajutat-o să își obțină viza. Din păcate, Dinu nu cred că mai poate să doarmă noaptea și are timp să se gândească la asemenea fabulații și prostii. Lui Movilă i s-a rupt maxilarul la meciul tur. Este mare păcat tot ceea ce a apărut acum”, a spus Anghelache pentru ProSport.

