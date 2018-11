Daniel Funeriu îl face praf pe Ludovic Orban: „După toate aceste adevăruri, cine e prost în ecuație?”

Reacţia fostului ministru al Educaţiei, Daniel P. Funeriu, vine după ce Ludovic Orban, PNL, a spus că „PSD e izvor nesecat de proşti”.





Daniel Funeriu: "Culmea ridicolului: Ludovic Orban spune că PSD e izvor nesecat de proşti. Bănenicule:

1) PSD te-a ținut în Guvern cât ai fost ministru,

2) PSD v-a învins în alegeri de v-a sunat apa în cap,

3) PSD face ce vrea el cu preşedintele "susținut" de voi,

4) e nevoie să îți spun eu că tineretul vostru în afară de fițe, poze pe facebook şi instagram, insulte la adresa "decrețeilor" şi chefuri pe la şcoli de vară prost organizate nu face nimic, timp în care pesede face şcoli de cadre?

5) mimați competiția la europarlamentare, n-am acum chef să vă fac "candidații" praf, în afară de Siegfried,

6) cădeți în ridicol cu "competiția pentru primării" (dacă se bagă împotriva Mitzi Mică împotriva lui Emil Boc la Cluj, voi chiar faceți alegeri interne??),

7) vă dați toate şansele să pierdeți la scor Bucureştiul: aveți un om, Ciprian Ciucu, care luptă de unul singur cu mafia PSD (oare şi a PNL, divizia USL?) şi voi îl puneți în competiție cu un jurnalist (e om f. OK Dancă, dar nu are treabă cu administrația), un finanțist simpatic dar care dă greş ín toate predicțiile lui (tot aştept să nu mai aibă bani de salarii pesede, dar ei tot au...) şi un altul, poate OK, dar de care a auzit doar soția. Mai bine puneți-vă toți în spatele lui Ciucu şi încheiați bâlciul ăsta de şcolari cu coşuri pe față.

8). noh, după toate aceste adevăruri, cine e prost în ecuație?", este comentariul din postarea de pe social media a fostului ministru Funeriu.

