Daniel Funeriu anunță că partidul USR se află în moarte clinică: „Cauzele: aroganța cosmică şi prostia”

Daniel Funeriu, fost ministrul al Educației, Cercetării și Inovării în România, face un bilanț al eșecurilor USR, de la conflictele interne, până la ideologia de partid, despre care Funeriu spune că nu este nicidecum de dreapta, ci profund progresistă.

USR, lipsit de ideologie și măcinat de conflicte interne, spune Funeriu

„1. Bilanțul primarilor lor e văzut catastrofal în majoritatea cazurilor, amestecat în altele. Păcat de cei care chiar pare că mişcă, 2. Sunt implicați în conflicte interne fără sfârşit, din care omul de rând înțelege o ciolaniadă „good old style”, 3. Temele lor sunt fumate: de exemplu au avut pâinea şi cuțitul în justiție şi au făcut exact zero. Mă irită maxim că în educație propun texte corecte, care erau în varianta originară a Legii 1, dar uită, adesea, să spună asta şi le prezintă ca produs al minții lor. E bine ce propun, dar să facă bine să spună şi de unde vin.

4. Sunt ineficienți în a combate foşti membri care îi atacă consistent din exterior (Cioloş-Reper, Valeriu Nicolae). Nu au răspuns nici la atacurile isterice venite din partea unor foşti membri nesemnificativi dar foarte vocali. I-au promovat când erau cu ei (e prost/proastă, dar muşcă bine din adversar, trolează bine„, spuneau atunci, plătesc imprudența de a fi dat nas proştilor). Habar nu am cine are dreptate, dar imaginea de ansamblu e în defavoarea lor. 5. Ideologic sunt o corcitură: se zic de dreapta dar vin cu abureli progresiste de dimineața până seara”, spune Daniel Funeriu, fost ministrul al Educației.

Daniel Funeriu, dezamăgit de liderii USR

Fostul ministru al Educației spune că Uniunea Salvați România suferă de lipsă de progres în ce privește resursele umane, neavând lideri capabili să ofere alternative la alegerile prezidențiale. În acest context, Funeriu amintește de Cătălin Drulă, un membru USR ce promitea multe, dar a dezamăgit.

„Ne consolidăm după alegerile interne. Să le spună cineva că în politică esențială e tendința. Care acum e direct către plop. 7. Mulți, Drulă printre alții, încearcă să trăiască politic din bilanțul ministerial. Da, Drulă a fost foarte promițător ca ministru, dar lumea uită foarte repede. Zero recruți cu nume sonore. Zero progres în resurse umane. 9. Imagine generală de fraieri laşi: s-au dat cocoşi cu ieşirea de la guvernare, acum îşi dau auto-palme în public că au făcut-o. Seriously? 10. Zero alternativă prezidențială. Situația e foarte delicată, dar ei nu înțeleg nimic: în situația războiului din Ucraina, logica statală cere să nu-ți ataci preşedintele. Logica politică cere să oferi o alternativă.

Ei sunt incapabili să danseze acest subtil balet. Pentru că nu au instrumentul intelectual adecvat. În concluzie: aroganța lor cosmică i-a pierdut. Îmi pare rău pentru că s-au consumat şi pentru că mulți oameni de calitate aflați acum în USR se vor consuma odată cu partidul. Am crezut mult în Drulă, în Ghinea şi alții, dar nu cred ca USR mai poate să fie resuscitat”, scrie Daniel Funeriu, pe Facebook.