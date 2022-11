Daniel Buzdugan a suferit cea mai dureroasă pierdere din viață. Realizatorul, cu lacrimi în ochi

Daniel Buzdugan a povestit cu emoție despre moartea primului său animal de companie. O cățelușă pe care vedeta radio a adoptat-o și care a părăsit această lume în primăvară.

„Te îndrăgostești și numai cine n-are câine nu știe cât de pătimaș poți să fii sau cât de mult patos poți să fii în momentul în care ai un cățel. Mi-a murit o cățelușă maidaneză, primul cățel al familiei, o cățelușă luată de pe un șantier.

Fetița a murit în primăvara asta și n-o s-o uit niciodată, momentul în care am plecat la radio în dimineața respectivă o vedeam că suferă și se întindea spre mine. M-am întors de vreo trei ori ca să îi mulțumesc pentru toată dragostea pe care ne-a oferit-o cățelul respectiv. Și când am venit după emisiune, m-am întors acasă, a mai trăit un pic și a murit Fetița, am dus-o și am îngropat-o” a povestit Daniel Buzdugan.

Fetița a fost îngropată într-un loc special

Daniel Buzdugan a mai relatat în primăvară că acest cățel de care s-a atașat foarte mult a avut mai multe probleme de sănătate. A fost și la medic, însă, în cele din urmă, din cauza vârstei înaintate a încetat din viață.

„Vineri am scos-o din spital, a stat tot weekendul și luni a murit. Ne-am bucurat foarte tare, cu toții știam că va pleca în curând și eram siguri că nu o să se întâmple în weekend. Era prea bună ca să ne strice weekendul”, a mai zis Daniel Buzdugan, conform Spynews.

Cățelușa a fost îngropată într-un loc special, iar Daniel Buzdugan a povestit cum copiii s-au dus cu flori la locul cu pricina. De menționat că familia Buzdugan mai are un cățel, însă Fetița a fost primul animal pe care l-au avut.