Sport Daniel Bîrligea și-a cerut scuze pentru postarea rasistă: A fost o greșeală







Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, s-a aflat duminică seară în mijlocul unei controverse, după ce a postat pe rețelele de socializare o imagine cu conotații considerate rasiste. Episodul a avut loc imediat după ce echipa sa a câștigat titlul de campioană în Superliga, în urma victoriei cu 2-0 în fața formației U Cluj.

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a distribuit în mediul online o imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale. În acea imagine, se putea observa un berbec cu o medalie la gât, flancat de doi câini în lesă și de trei păsări negre.

Reacția fotbalistului: „A fost o greșeală comisă din entuziasm”

La scurt timp după apariția imaginii în spațiul public și valul de reacții critice din partea suporterilor și observatorilor, Daniel Bîrligea a șters postarea și a transmis un mesaj de scuze pe contul său oficial de Instagram.

Într-o reacție scrisă, atacantul FCSB a explicat că gestul său nu a fost unul intenționat și că regretă sincer că a putut fi interpretat ca ofensator sau rasist:

„Îmi pare rău pentru postarea pe care am făcut-o într-un moment de euforie și entuziasm, imediat după câștigarea titlului. Nu am fost lucid și nu mi-am dat seama că imaginea putea fi interpretată ca rasistă și jignitoare. Nu am vrut să jignesc pe nimeni și cu siguranță nu mi-am dorit și nu îmi doresc să creez tensiuni. Respect adversarii cu care sunt coleg la echipa națională și pe suporterii lor, chiar dacă suntem rivali pe teren. Îmi doresc ca bucuria sportivă să rămână în limitele respectului reciproc. Îmi asum greșeala și îmi cer scuze sincer tuturor pentru reacția neinspirată!”

Mesajul său a fost postat imediat după încheierea meciului de pe Cluj Arena, în care FCSB s-a impus cu 2-0.

Precizări suplimentare în zona mixtă

Prezent în fața jurnaliștilor la zona mixtă după partidă, Bîrligea a reiterat scuzele exprimate pe rețelele sociale. A subliniat din nou că nu a existat nicio intenție de a ofensa pe cineva. A susținut că imaginea a fost publicată „pe moment”, în contextul entuziasmului general din vestiar:

„Vreau să îmi cer scuze pentru postarea pe care am făcut-o în timpul euforiei. Nu m-am gândit ce poate implica acea postare și îmi cer scuze tuturor jucătorilor și suporterilor echipelor pe care le-am jignit. Nu îmi doream asta. A fost o chestie pe moment, ne-a luat valul pe toți, nu credeam că o să jignesc, vreau să îmi cer scuze, vreau să rămână respectul care a fost mereu între noi și rivali. Noi suntem rivali doar pe teren. Eu îmi doresc ca echipa mea să câștige și să ne îndeplinim obiectivele.”

Bîrligea, unul dintre jucătorii decisivi ai sezonului

Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB în acest sezon. Atacantul de 25 de ani a marcat goluri importante în lupta pentru titlu și s-a remarcat prin constanță și eficiență în fața porții. Grație prestațiilor sale, a devenit golgheterul echipei și unul dintre liderii din compartimentul ofensiv.

Transferat în trecut de la CFR Cluj, Bîrligea și-a consolidat locul în primul „11” al roș-albaștrilor sub comanda lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, contribuind decisiv la obținerea titlului în sezonul 2023-2024.