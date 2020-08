Dar cine-i „Miss Funduleţ” cea care face sport şi nu vrea să audă de diete? Este Gabriela Prisăcariu o superbă blondă cu ochi albaştri, 1,80 m înălţime şi care mănâncă doar ce-i găteşete mama sa.

Gabriela Prisăcariu, absolventă de Drept, profesează în lumea modei şi a devenit cunoscută după ce a câştigat în 2015 concursul „Supermodels by Cătălin Botezatu”. Are un corp aproape perfect, picioare lungi şi un fund bombat bine lucrat la sală.

Iată ce declara iubita lui Oţil: „Am nişte gene foarte bune, le moştenesc de la mama mea, aşa că să nu vă mai întrebaţi de ce mi se spune Miss Funduleţ. Cu greutatea nu am avut niciodată probleme, nu mănânc produse fast food, ci doar ce găteşte mama mea: sarmale, ciorbiţe, clătite, cozonaci, plăcinte şi multe altele. Sunt singură la părinţi şi mă răsfaţă mama…”

Imagini din vacanţă cu cei doi îndrăgostiţi:

Dar mai multe despre Dani Oţil şi frumuşica lui puteţi citi AICI

Dani a avut o relaţie cu celebra Mihaela Rădulescu. Recent a făcut noi dezvăluiri despre povestea lor unde a spus:

„Recunosc ca am inceput relatia inainte ca Mihaela sa divorteze. Dar ea a fost cea care a facut primii 50 de pasi ca sa fim impreuna. Pot spune ca Mihaela a vaslit in barca asta, dar nici eu nu am stat chiar degeaba”, a mai spus Dani Otil.

Mai mult, acesta spunea ca va cere cel putin 15.000 de euro ca sa apara pe o coperta de revista impreuna cu Mihaela.„De cand suntem un cuplu, eu si Mihaela nu am facut nici un pictorial impreuna. Pentru prima coperta, o sa cer cel putin 15.000 de euro„, a declarat Dani, la vremea respectivă.

Intrebata despre ce crede ea de parerea celor din jur, Mihaela a spus atunci că nu îi pasă. „Nu ma intereseaza ce parere au altii despre relatia mea cu Dani si nici cum se vede din afara”, a declarat vedeta de la Antena 1.