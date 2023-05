Dani Oțil o invită și pe Mihaela Rădulescu la nunta sa. Ce spune Gabriela, viitoarea mireasă

Povestea de dragoste dinte Mihaela Radulescu şi Dani Oţil a început în 2008, după ce vedeta a fost invitată la emisiunea matinală prezentată de el şi Răzvan. Relaţia lor a durat timp de şase ani, timp în care prezentatorul de la matinalul „Neatza cu Răzvan şi Dani”, s-a maturizat alături de una dintre cele mai celebre vedete de televiziune din România. Şi pentru că o astfel de femeie nu se poate uita atât de uşor, Dani Oțil a invitat-o și pe Mihaela Rădulescu la nunta sa cu Gabriela Prisăcariu.

Momentul când Mihaela Rădulescu şi Dani Oţil s-au cunoscut (foto)

Mai trebuie precizat faptul că în prezent, Dani Oțil e căsătorit civil cu Gabriela Prisăcariu și au împreună un băiețel. În schimb, Mihaela Rădulescu trăiește înt-o vilă frumoasă la Monaco. Iar iubitul ei este celebrul Felix Baumgartner. Austriacul, născut pe 20 aprilie 1969 în Salzburg, a sărit a făcut cel spectaculos salt din istorie de la marginea spaţiului terestru. El a plonjat în gol, cu capul înainte, de la 39.045 metri, depășind recordul mentorului său, americanul Joe Kittinger, care a sărit în 1960 de la 31.333 metri.

Dani Oțil a început pregătirile pentru nunta sa

Gabriela Prisăcariu şi Dani Oțil se pregătesc de nuntă: „Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct. Cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea.

De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.

Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el, am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a declarat Gabriela Prisăcariu, pentru Antena Stars.

Dani Oţil şi Gabriela Prisăcariu. Foto. Instagram

Ce spune în legătură cu invitația la nunăt a Mihaelei Rădulescu

Dani Oțil nu are cum s-o uite pe Mihaela Rădulescu: „Mihaela a fost pentru mine un mare boost de imagine, pentru că eram un mucos de 28 de ani care făcea dragoste cu o femeie mai bătrână. Ea îmi zicea tot timpul: Dani, eu sunt atât de bătrână, încât trebuie să-ți căutăm o nevastă. Dar noi eram împreună, în vacanță.”, povestea Dani Oțil.

În legătură cu invitaţia la nuntă a Mihaelei Rădulescu: „Am uitat să o chem la nuntă. Are plicul pregătit. Am vorbit tot. I-am promis că… eu am făcut o nuntă de 30 de persoane. O să o chem când fac nunta aia mai mare. E singura mea șansă să câștig bani de la PRO TV. Să vină să bea și să mănânce, apoi să lase la plic”, a declarat Dani Oţil, potrivit exquis.ro.