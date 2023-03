Gabriela și Dani Oțil au ales restaurantul unde vor celebra căsătoria religioasă. Este un loc de vis

Așa că acum sunt în pregătiri pentru eveniment și caută locația, mai ales că au cerințe explicite și exigente în aceeași măsură. Gabriela, este entuziasmată de eveniment așa că a împărtășit cu fanii pe Instagram căutările pentru locație. Cei doi au mers împreună la unul dintre localurile care corespondeau exigențelor, avea și piscină și terasă și de asemenea și vedere la lac.

Acolo au degustat și din meniu pentru a decide ce fel de preparate vor servi invitaților la nuntă. Gabriela a și postat de la degustarea meniului, iar replicile dintre cei doi au fost savuroase. ”Suntem doar la degustare, nu trebuie să mâncăm, trebuie doar să degustăm, atât. Arată absolut delicios” a explicat Gabriela în timp ce soțul ei mânca.

Dani Oțil “a salvat” mesele pe o săptămână din degustările de nuntă

‘‘Îți spun un secret, degustarea este gratis și suntem la a treia locație. Mai avem una mâine și săptămâna asta am salvat-o”, a spus, Dani, printre înghițituri. De altfel, Gabriela a făcut și un tur al locației pentru cei care o urmăresc pe Instagram. “Deci locația asta nu are nevoie de descriere. Noi am ales-o pentru că este absolut superbă, o să facem aici pe piscină, frumos afară, iar în față avem lacul. Mai frumos de atât nu se poate. Au mai multe locații în funcție de numărul de invitați, de tot. Oamenii ăștia chiar s-au gândit la tot’‘, le-a spus fanilor.

De altfel, manechinul a mers până la Roma pentru a-și cumpăra rochia de mireasă, iar soțul ei a însoțit-o. La acel moment, Gabriela Prisăcariu-Oțil a dorit să probeze mai multe ținute, însă una dintre acestea i-a atras în special atenția lui Dani. Mai ales că din pricina faptului că soția lui are picioarele atât de lungi, rochia părea prea scurtă, astfel încât lăsa la vedere lenjeria intimă. De altfel, ca orice bărbat, Dani a clacat la un moment dat prin magazine. „Ok, dacă vă zice că mergeți doar până într-un loc unde urcați doar zece minute, vă rog mult de tot spune-ți nu, mă opresc la o pizza… Măcar voi… salvați-vă! Ai văzut că eu am față de Italian Bogat? Și nu sunt nici Italian, nici bogat”, spunea la acel moment prezentatorul.