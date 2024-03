Monden Dani Oțil, bănuit că ar fi avut o idilă cu Flavia. Mesajul care a înfuriat-o pe Mihaela Rădulescu







Dani Oțil a povestit recent un episod extrem de amuzant din timpul relației de șase ani pe care a avut-o cu Mihaela Rădulescu. Vedeta de la Neaza a primit un mesaj care l-a pus în încurcătură. Și pe bună dreptate am putea spune.

Dani Oțil și episodul cu fermoarul

Cu toate că Dani Oțil și-a găsit fericirea în brațele actualei soții, Gabriela Prisăcariu, Mihaela Rădulescu are un loc special în inima prezentatorului. Recent, Dani a povestit cum era să-l prindă fosta în „fapt”.

Ca o ironie a sorții episodul amuzant s-a petrecut pe vremea când pe platourile de la Neatza a venit pentru prima oară și Flavia Mihășan. Cam în aceeași perioadă în care Dani Oțil făcea reclamă pentru Decathlon. Într-una din zile în care Dani și Mihaela bucătăreau prin celebra garsonieră, prezentatorul primește un mesaj de la Flavia.

Mihaela Rădulescu nu este o femeie geloasă

„Eram cu Mihaela. Și ea s-a jurat că nu este o femeie geloasă. Cine crede că o femeie în zodia Leu nu e geloasă, se înșală. Fiți atenți! Și eu nu am avut parolă la telefon, acum am pentru că am poze cu…mine gol. Am și banca, înainte nu aveai bancă. Nu am avut niciodată parolă la telefon. Și n-am pus niciodată telefonul pe silent seara sau noaptea. Nu mă suna nimeni, nimeni, niciodată. Dacă avea cineva ceva important, îmi scria.

Avem un moment la televiziune (la care o să fac referire mai târziu), ajung la celebra garsonieră, telefonul pe masă, nu știu ce făceam în bucătărie. Mihaela nu știu ce făcea și la un moment dat…s-a prescris, e de mult! Zice: Ia vezi că eu când te-am rugat să-i scrii Flaviei, ai zis că nu ai numărul ei, și-ți scrie Flavia”, a povestit Dani Oțil.

Ceea ce a urmat este un scenariu demn de filmele de comedie. Mesajul primit de Dani cu greu poate fi explicat unei partenere geloase. Și chiar și așa, explicația, pe cât de veridică, pe atât de greu de crezut.

Mesasajul buclucaș

Așadar, în cele ce urmează redămn mesajul pe care l-a primit Dani de la Flavia, dar nu colega de platou, ci o altă fată care se ocupa de organizarea reclamei de la Decathlon.

Abia venise Flavia (Mihășan) la noi. Toți o plăceam, aveam crush pe ea toți și îi plăcea și Mihaelei de ea. Îi zic: citește mesajul! Dacă tot zici că e Flavia… Și zic: Ia citește tot. Mihaela citește: „Eu ți-am zis că dacă mă lași pe mine să bag mâna la fermoar, se termină totul în mai puțin de două minute, dar așa a durat mai mult”, a povestit Dani Oțil, în podcastul lui Speak.

Prin urmare, curiozitatea ne ridică o întrebare retorică, cum anume poți explica partenerei iubite, oricine ar fi ea, unn asemenea mesaj. Haideți să vedem cum a dres situația Dani Oțil și despre ce fermoar era vorba.

Cum a dres situația Dani Oțil

„Mi-a căzut cerul, eu știam despre ce este vorba. Aveam un contract cu Decathlon și la marketing acolo eu vorbeam cu o fată Flavia (o salut pe calea aceasta). Noi am avut un moment în emisiune cu celebrele corturi care se deschid în două secunde.

Și m-am făcut de cacao, pentru că toată lumea știe că acel cort, care se deschide în două, trei secunde, se închide foarte greu. Flavia mi-a zis în pauză: mă lași pe mine să-ți arăt? Că trebuie să bagi mâna pe la fermoar? I-am zis să mă lase să fac în direct. Vreo șase minute am încercat să-l fac și n-am reușit…Și Flavia de la Decathlon, de ce am trecut-o eu cu smiley face nu știu…Nu i-am explicat treaba asta (n.r Mihaelei Rădulescu)”, potrivit Cancan.