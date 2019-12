Deşi este un cântăreţ de succes nu a scăpat de gura celor care îl critică

După ce şi-a lansat melodia „Voi nu mă haliţi”, Dani Mocanu a decis să aibă un mesaj clar pentru cei care nu îl plac.

Dani Mocanu susţine că este normal ca duşmanii să nu-l iubească, pentru că el a reuşit să triumfe în domeniul în care activează.

În plus, chiar dacă a dat de greu şi a ajuns la Poliţie, a reuşit să iasă repede, lucru, care, de altfel, nu a fost pe placul celor care nu-l iubesc. Dani Mocanu a precizat că mulţi oameni au vrut să-i facă rău, dar el a ştiut să se apere şi să rămână invincibil în faţa duşmanilor săi.

„Am spart topurile din aceasta țară și e normal să nu mă haliți. Când am început să deranjez prea tare, m-au arestat și v-ați bucurat cu toții de necazul meu, dar v-am tăiat pofta din nou când ați văzut că a doua zi m-am întors acasă. E normal să nu mă haliți. Aţi încercat mulți să îmi faceți rău din toate punctele de vedere, dar v-ați lovit de o barieră pe care nu o puteți ridica decât la comanda mea. Am 27 de ani și am produs câteva milioane de euro până acum și produc în continuare sume colosale. E normal să nu mă haliți”, este mesajul postat de Dani Mocanu pe Facebook, potrivit cancan.ro

