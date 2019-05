Marea trădare. De ce nu a fost și Dăncilă la Summit? Adevărul s-a aflat!

Viorica Dăncilă, premierul României, nu a fost prezentă în cadrul Summitului Consiliului European, ea aflându-se la Alba Iulia. Adevărul despre această decizie a fost scos la suprafață de mai multe surse din PSD.





Premierul Viorica Dăncilă, aflată la Alba Iulia, spune că a a avut solicitări de la omologi din diferite state membre ale Uniunii Europene pentru a avea, la Sibiu, reuniuni bilaterale, dar că le-a declinat, deoarece a considerat că nu era oportun să aibă aceste întâlniri în timpul Summitului Consiliului European, scrie Digi24.

Surse din PSD spun însă că premierul nu a reușit să organizeze nicio întâlnire la Sibiu, așa că și-a programat alte deplasări prin țară.

„Nu, nu merg la summit-ul de la Sibiu, pentru că, aşa cum ştiţi, este prezent doar preşedintele. Am avut mai multe solicitări de la omologi de ai mei din diferite state membre ale Uniunii Europene, am declinat aceste reuniuni bilaterale, în care să continuăm dialogul început în diferite state membre în care am fost, am avut invitaţie să discutăm despre Declaraţia de la Varşovia, unde m-am întâlnit cu omologii mei din statele din Europa Centrală şi de Est şi, bineînţeles, despre rezultatele Preşedinţiei rotative deţinute de către România, dar nu era oportun să am întâlniri bilaterale cu premierii în timpul Summitului, de aceea voi avea întâlniri în perioada următoare şi vom aborda toate aceste aspecte”, a spus Viorica Dăncilă, întrebată dacă va ajunge și ea joi la Sibiu.

Pe de altă parte, surse din conducerea PSD au declarat pentru digi24.ro că Viorica Dăncilă a încercat să obțină o invitație la Sibiu, dacă nu la Summit-ul informal al Consiliului European, măcar la o întâlnire neoficială cu șefii socialiștilor europeni sau o bilaterală cu un alt șef de guvern mai apropiat de Executivul de la București, dar niciuna dintre variante nu s-a concretizat.

