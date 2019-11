„Cercul doamnei Dancilă a devenit viral.

E și pe coperta culegerii lui Gheba.

L-am intalnit o data, avea peste 80 de ani si nu mă știa de la televizor.

M-a privit plictisit când i-am spus că probeleme lui mi-au dat multe bătăi de cap. Probabil îi spuneau mulți asta !

Breasla mea l-a ignorat in timp ce traia,

nu l-am vazut NICIODATĂ la televizor, nu-mi amintesc vreun interviu cu el deși era lucid, spumos si plin de bancuri.

A murit in 2004 in anonimat si n-a mai apucat sa vadă ca aria cercului e subiect electoral!

La inmormantare lui fost vreo 30 de oameni si niciun elev”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Jurnalist: Aţi menţionat că aţi dat meditaţii la matematică, aş fi vrut să vă întreb cum se calculează aria cercului dacă ne puteţi spune.

Întrebată de un jurnalist, marți seară, candidatul la prezidențiale din partea PSD, Viorica Dăncilă, a răspuns: „Raza la pătrat.”.

Ea a revenit asupra răspunsului, după ce i s-a atras atenția că răspunsul este greșit.

„Pi (π) x Raza la pătrat. Am dat meditaţii la matematică şi credeţi-mă că am putea, dacă aveţi timpul, să îmi veniţi alături să vedem cine ştie matematică. Sunt inginer şi toţi inginerii din România fac până în anul trei de matematică. Eu am făcut facultatea cinci ani. Contrar celor spuse, eu am terminat facultatea cu media 9. Bine, pentru unii li se pare o medie mică şi dacă vreţi să vorbim de matematică vă stau la dispoziţie după acest dialog cu presa”, a adăugat Viorica Dăncilă.

