De asemenea, Dăncilă a explicat care a fost conjunctura în care a aceptat să participe la alegeri.

„Nu știu de ce Paul Stănescu recurge la această interpretare care nu corespunde realității. Toată țara a putut vedea cum l-am înfruntat pe președinte. Și înainte de alegerile prezidențiale, dar și în timpul campaniei electorale. Mai mult, președintele de multe ori m-a jignit și a fost cel care s-a ocupat pentru a pleca de la guvernare. (…) În urma deciziei PSD, să se prezinte cu propriul candidat la alegerile prezidențiale, alegătorii au avut o alternativă reală la oferta partidelor de dreapta. Mulți nu ne dădeau șansa să intrăm nici în turul doi”, a susținut Viorica Dăncilă în direct la România TV.

Întrebată de Victor Ciutacu dacă a avut o discuție cu Paul Stănescu privind oportunitatea candidaturii la prezidențiale, Viorica Dăncilă a răspuns:

„Nu am avut această discuție. Am avut o discuție cu domnul Paul Stănescu referitor la Congres. Atunci nu am discutat despre candidatura la prezidențiale. Mai mult, candidatul a fost votat în Comitetul Executiv Național. Nu s-a dus așa să candideze că i-a spus cineva să candideze. Aceste afirmații mi se par aberante. Domnul Stănescu a fost singurul care s-a opus candidaturii. De fapt domnul Paul Stănescu s-a opus în permanență. Nu numai candidaturii, ci și atunci când am vrut să candidez în Congres. S-a opus și atunci când am spus că trebuie să păstrăm guvernarea, dânsul a considerat că trebuie să plecăm de la guvernare”, a mai precizat Viorica Dăncilă.

