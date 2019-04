Dăncilă îl lucrează pe Dragnea. Informaţii-bombă din interiorul PSD. Cine-i în spatele premierului?

Un nou scandal mocnește în PSD. De această data, mărul discordiei este reprezentat de OUG în Justiție. Faptul că ministrul Justiției, Tudorel Toader amână OUG pe care social – democrații o așteaptă cu nerăbdare, a provocat noi tensiuni în PSD. În acest context, premierul Viorica Dăncilă a ajuns în mijlocul unui conflict care ar putea să o coste funcția de premier.





Pe Capital puteți citi mai multe detalii despre scandalul care s-ar putea finaliza cu schimbarea din funcție a premierului Viorica Dăncilă.

Amintim că senatorul Claudiu Manda, mâna dreaptă a liderului PSD, Liviu Dragnea, a declarat că ar vota o moţiune împotriva acestuia pentru a trage un semnal de alarmă.

„Dacă l-a păcălit şi cu ce l-a păcălit e o chestiune pe care trebuie să o explice domnul Dragnea atâta cât a explicat-o sau dacă are de spus lucruri în plus. Eu pot să vă spun altceva. Când a fost dezbaterea moţiunii simple împotriva lui Tudorel Toader la Camera Deputaţilor, eu am declarat că dacă era la Senat eu votam pentru. Şi nu votam pentru aprobând textul pe care USR şi PNL l-au depus, ci mai degrabă că domnul Tudorel Toader trebuie să se trezească. Suntem într-o situaţie în care de un an şi jumătate tot dezbatem tot felul de subiecte şi domnul Tudorel Toader vine şi ba face, ba nu face.”, a afirmat Manda, conform B1.

Neasumarea unei ordonanțe privind modificarea codurilor penale prin ordonanţă de urgenţă de către Tudorel Toader este faptul care l-a nemulțumit cel mai mult pe Claudiu Manda, preşedinte al comisiei SRI şi candidat PSD la europarlamentare. Acesta l-a acuzat pe ministru că şi-a asumat proiectul, dar nu a mai făcut nimic.

Imagini din interiorul catedralei Notre-Dame, DUPA incendiu! Minune! Ce au gasit la interior, printre ruine

Pagina 1 din 1