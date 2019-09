„Vrem o garanție că vor continua să susțină antreprenorii și tăieri masive. vreau ca toate partidele să își asume ca obiectiv bunăstarea românilor. Nu propriile interese. Nimic din ce am văzut în ultima perioadă din partea Opoziției nu a fost gândită pentru români. Am fost prima care a semnat acest pact. Salut decizia Grupului Minorităților Naționale de a semna pactul. le mulțumesc. Mulțumesc sindicatelor și organizațiilor care au ales să susțină aceste principii. Tocmai principalul partid de dreapta, care are precedent de tăriei ale pensiilor și salariilor a evitat semnarea acestui pact. Nimeni nu a uitat ce s-a întâmplat în guvernarea 2010-2-2-12. dreapta pune condiții partidului de Guvernământ. ce spune acest lucru despre oamenii noi care vor să vină la Guvernare. Bunăstarea românilor nu se negociază. Alții au spus că acest pact este un act politic. Asta o spune cel care a desconsiderat complet votul oamenilor din 2016 vine și vorbește despre mișcări politice. șeful statului ne-a spus că a citi pactul pentru români și a trecut mai departe. președintele a trecut mai departe când putea să facă bine. Nu am crezut că va fi atât de greu să vă puneți semnătura pe un text de bun simț. Un gest firesc pentru orice partid care vrea să ajungă la Guvernare vă va pune în dificultate. Ați eșuat pentru că nu aveți program de guvernare și nici oameni pentru Palatul victoria. Acum vorbiți de o nouă moțiune, în condițiile în care nu puteți semna o garanție că veți tăia veniturile. Este îngrijorătoare atitudine din ultimele zile. Vă chem, din nou, să semnați pactul pentru bunăstarea românilor”, a declarat premierul Dăncilă

Te-ar putea interesa și: