Dăncilă a stat la coadă pentru a vota. Un alegător a certat-o pentru proasta organizare

Premierul Viorica Dăncilă a votat pentru europarlamentare la Liceul Jean Monnet din Capitală. În timp ce stătea la coadă, un alegător care s-a enervat că stă mult timp la coadă i-a reproşat premierului acest lucru. „Nu se poate să fim umiliți ca pe vremea comuniştilor, să stăm la coadă ca la ulei și pâine”, a spus alegătorul.





„Organizarea este bună și am avut grijă să avem organizare bună. Eu nu pot să intervin, sunt simplu cetățean. Ține de șeful secției de votare. Am luat toate măsurile pentru buna organizare", i-a răspuns Dăncilă, care l-a rândul ei a așteptat la coadă pentru a putea vota.

Dăncilă a spus că a votat doar la europarlamentare, nu și l-a referendum, pentru că președintele Iohannis a politizat acest scrutin.

„Am votat pentru România şi pentru români, am votat pentru reprezentarea noastră în Parlamentul European, o reprezentare a unor oameni care să nu meargă să dea socoteală, ci să susţină prin argumente poziţia României. Am votat pentru o echipă care să reprezinte România în adevăratul sens al cuvântului, să nu se poziţioneze împotriva României, în legislaţia europeană, în amendamentele pe care le depun să se regăsească şi priorităţile României. Eu cred în România, cred în români şi cred că o reprezentare demnă este ceea ce vor toţi românii. Am votat astăzi pentru că eu cred că o Românie puternică, un stat membru puternic va conduce la o Uniune Europeană puternică", a afirmat Viorica Dăncilă. Premierul a adăugat că nu a votat la referendum şi l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că a politizat acest scrutin prin declaraţiile sale. „Am votat astăzi doar la europarlamentare. Am spus că voi vota la referendum şi, cum sunt un om al echilibrului, am considerat că trebuie să iau în considerare toate argumentele şi să votez la referendum. Am văzut ultimele intervenţii publice ale domnului preşedinte Iohannis şi acest lucru m-a făcut să mă răzgândesc. În momentul în care condiţionezi alegeri, fie că e pentru referendum, fie că este pentru europarlamentare, dar mai mult cele legate de referendum, de un Guvern mai bun, eu nu pot vota împotriva propriului meu Guvern. Deci, cred că a politizat acest lucru, cred că trebuia să lase referendumul fără a-l lega de anumite aspecte electorale, de aspecte politice sau de alegerile prezidenţiale", a mai declarat Dăncilă.

