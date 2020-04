Cele câteva rânduri sunt scrise pe blogul personal de către fosta jurnalistă şi una din figurile emblematice ale postului de ştiri Antena 3, Dana Chera, fostă Grecu.

Dana Chera: „Nu te cunosc. Te plimbi grăbit în jurul meu. Vorbești o limbă pe care nu o știu. Caut să-ți văd ochii. Căci numai ei se văd din tine. Sunt obosiți. Ești obosit. Am pus din nou pe tine toată durerea lumii. Nu te-am întrebat dacă mai poți. Nu ți-am spus cât mai ai de dus. Nu știm, dragul meu! Nu stiu! Știu că mi-e frică. Și mi-e frig. Știu că vreau să-i văd din nou pe ai mei. Tu nu vorbești niciodată despre ai tăi! Mâini tremurânde și fierbinți trag de tine. Le mângâi pe toate. N-ai timp să te oprești. Tot timpul tău mi l-ai dat mie, și lui și ei! Oare ți-l vom putea da vreodată înapoi? Milioane de promisiuni se înalță la Dumnezeu zilele astea și toate te cuprind: dacă vom trăi, vrem să venim la tine să te rugăm să ne ierți. Am crezut , când ne era bine, că putem și noi truda ta. Că nu e mare lucru! Am greșit!”, a scris aceasta pe blogul personal.

Te-ar putea interesa și: