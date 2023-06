Dana Budeanu, ironie la adresa lui Klaus Iohannis. „Trebuie să ai ficat puternic, după ce ai strigat ani de zile că PSD e cancer”

După ce Marcel Ciolacu a fost desemnat marţi de Klaus Iohannis să formeze noul guvern, Dana Budeanu a declarat că președintele României l-a numit premier pe un politician din partidul rival, pe care nu l-a plăcut ani de zile.

„A fost o zi grea pentru președinte, a fost și ziua lui de naștere, se grăbea să fie îndrăgostit. Înseamnă ceva că i-a strâns mâna și l-a tras înapoi. Oricum, e singurul premier PSD cu care Iohannis a ieșit așa, în tandem.

Tabloul politic… Cred că azi a fost o zi groaznică pentru domnul Iohannis. Trebuie să ai ficat șmecher. Să strigi ani de zile m*** PSD, să strigi că sunt cancer, și să ajungi în genunchi să vină să îl salveze, să se roage de ei… Trebuie să fii smecher ca să nu te afecteze, să ai ficat puternic. Să ai stăpânirea asta de sine, să stai azi aliniat cu premierul PSD, cu Ciolacu. Tot ceea ce s-a întâmplat azi a fost foarte bine organizat din secunda în care PSD a acceptat să intre cu PNL la guvernare. PNL e în cap, ce să mai facă? Burduja are școală, nu poți să-l compari cu pensații ceilalți. Obligat, cum a făcut-o, omul are școală. Noi suntem în guvern cu doamnele Turcan și Gorghiu, care au facut zero în politică, că e nevoie și de femei, a zis și domnul Ciolacu. Ce, ești misogin?

La Cultură și la Justiție sunt două femei care una a zis că ne trezim morți şi cealaltă a zis că murim pentru sănătatea noastră, da?”, a spus Dana Budeanu.

Dana Budeanu, despre Marcel Ciolacu

Dana Budeanu a mai spus că Marcel Ciolacu s-a comportat exemplar și că a negociat așa cum trebuia.

„La negocierile inițiale, era o listă deșteaptă, șmecheră, cu pozițiile în guvern. E prea deștept Ciolacu. Este om de Parlament, iar acolo e greu de tot. Măscăricii ăștia nu știu, ăia din PSD-ul vechi știau Parlament.În cazul negocierilor ăstora e important cu ce majoritate rămâi în Parlament după.”, a mai adăgat aceasta pentru RTV.