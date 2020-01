Aşadar, a venit rândul Mihaelei Rădulescu și a lui Felix Baumgartner să fie comentaţi de celebra Dana Budeanu în emisiunea sa de pe canalul de YouTube care are deja un succes incredibil.

Comentariul Danei Budeanu despre Mihaela şi Felix a spart pur si simplu recordul la vizualizări

Mihaela Rădulescu: „Ups! Sorry, no english version, but rest assured – no one was hurt while filming this. 🙂 #verdict . Starring – @danajustlove”, a scris pe contul său de socializare ataşând video din Verdict.

Dana Budeanu: ”Doamna Mihaela Rădulescu, Mihaela și Felix. Sunt bine rău. Ăștia se potrivesc. Eu nu sunt pă genul pă extrem… ei sunt d-ăștia care astăzi pleacă cu motocicleta, aterizează nu știu unde…. iau elicopterul, după care se aruncă în cascadă, după care ies din cascadă și ăla cu parașuta o și… și pe ea de pe munte și aterizează pe nu știu ce deal și de acolo ne rostogolim și nu contează… Luăm nu știu ce camion și trecem prin noroaie și ne trezim și se termină ziua și mă sinucid. Eu personal m-aș sinucide. Ei se potrivesc foarte bine pentru că sunt pă chestia asta cu sportul”, a declarat stilista în emisiunea Verdict.

Ce spune Dana Budeanu despre banii câştigaţi pe YouTube

”Eu am continuat să fac pe banii mei, e cașcavalul meu, pe care eu vi-l fac cadou, eu nu încasez niciun leu de la nimeni, nu e nimeni în spate decât fotoliul, nu va fi nimeni în spate niciodată, nu voi încasa niciun leu niciodată”, a spus stilista pentru a clarifica lucrurile în ceea ce priveşte faptul că nu face emisiunea pentru bani sau faimă. Ea este extrem de cunoscută prin ceea ce face cu atâta pasiune.

Banii vor fi donaţi

Şi continuă: „Înțeleg pentru că sunt foarte multe vizualizări, suntem la patru milioane, înțeleg că ăștia de la Google sau de la YouTube bagă cașcaval automat pe contul care… I don„t care. Tot acest cașcaval care a început să intre automat va fi donat în întregime, vom face poze exacte cu cât cașcaval a intrat și el va fi donat în întregime”, a spus Dana Budeanu.

