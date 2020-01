Dana Budeanu este o femeie de invidiat dar şi de admirat pentru felul cum arată. În acest context vine în întâmpinarea celor care ar dori să afle ce face pentru a arăta „ţiplă” aşa cum spunea în Verdict de cele mai multe ori.

Şi le răspunde: „Acesta este răspunsul meu la TOATE întrebările despre câte kg am sau trebuie să am/avem sau nu ştiu.. TREBUIE Să AVEM GREUTATEA LA CARE NE SIMŢIM BINE, SEXY, LINIŞTITE, ÎMPĂCATE..”

„Nu există greutate ideală”

În opinia stilistei Dana Budeanu nu există greutate ideală şi scrie în mesajul său: „Ce înseamnă greutate ideală? Unde suntem, la Crazy Horse? Ne măsoară cineva prin vreun şablon? Nu! Exista MESERII, JOBURI, cum vreti să le spuneti care da, impun anumite limite de greutate dar şi de înălţime, vârsta etc. AŞA ŞI? Ce legătură are asta cu restul femeilor? Niciuna! Fiecare are echilibrul sau…mental, fizic…UNIC. EA ESTE MARILYN MONROE, CONSIDERATĂ CEA MAI SEXY FEMEIE A TIMPURILOR MODERNE…CRED…DA? DA! ATÂT! Nu există cure de slăbire aplicabile tuturor, cum nu există stiluri vestimentare potrivite la o turmă de ‘oi’ şi asa mai departe…existaţi VOI şi atât”, este mesajul Danei Budeanu lansat pe social media.

Te-ar putea interesa și: