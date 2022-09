Dana Budeanu, despre criza energetică din România: „Să nu mai aberăm aiurea. România nu are nevoie de la rușii aia răi nici de gaz, nici de curent”

Dana Budeanu a declarat că sumele mari cheltuite recent de autoritățile statului sub pretexul economisirii de energie sunt o dovadă de ipocrizie a oficialilor români, asta pentru că, între timp, sume mari de bani din bugetul public sunt alocate unor cheltuieli nechibzuite, cum ar fi mașini marca BMW pentru Poliția Română sau alte doze de vaccin împotriva virusului COVID-19.

Dana Budeanu, despre economisirea de energie

„Acum, săptămâna aceasta, România are, fără acordul nostru, cheltuieli de 300 milioane de euro pe vaccin. Care vaccin? 300 mil plătim! 60 milioane de euro pe 200 BMW de Politie. Și mai plătim vreo 400 milioane de lei pentru becuri. Vedeți că bate miliardul acum pe nimic si statul român îmi zice mie să închid gazul și lumina! Asta cu becuri, ne-a dat cineva biletul roz-lila, trebuie să cumperi becuri. Dar eu nu plătesc factură la curent. Eu plătesc 200 de lei.

România este în conflictul actual fix că muscă în lapte. România nu are nevoie de la rușii aia răi nici de gaz, nici de curent. Are nevoie Europa. Nu ne interesează că are nevoie Europa, noi suntem țară de sine stătătoare, granițele sunt recunoscute de marile puteri. Haideți să vorbim adevărul și să facem nu neapărat deștept, dar cât de cât real. Să nu mai aberăm, să nu mai cheltuim bani aiurea. Tu, stat român, apără-te cât poți. Nu trebuie să dai socoteală nimănui”, a spus creatoarea de modă Dana Budeanu, conform România TV.

Dana Budeanu, în război cu Clotilde Armand

Dat fiind dezastrul sanitar de pe domeniul public al Sectorului 1 din București, creatoarea de modă Dana Budeanu a vrut să tragă un semnal de alarmă, distribuind un videoclip în care poate fi văzută o adevărată colonie de viermi lângă gunoaiele întinse pe trotuarul destinat pietonilor: „Floreasca, Sector 1. Acum s-a filmat! Sunt viermi pe străzi. Miroase îngrozitor pe stradă”, a scris Dana Budeanu pe Facebook.

Dana Budeanu a distribuit un videoclip filmat în Sectorul 1, sector administrat de Clotilde Armand. Cel care a filmat este un cunoscut personaj monden din Capitală, Cosmin „Caz Stan”, alias „Oracolul din Herăstrău”, un „veteran al cluburilor și al vieții de noapte”, după cum singur s-a intitulat: „Sectorul 1, București! Clotilde… Uitați! Viermi, moarte, ne îmbolnăvim! Cum e posibil așa ceva?”, a spus Caz Stan.

Dana Budeanu, despre redeschiderea Bazei Cireșarii

În iunie, Dana Budeanu adresa alte critici la adresa primarului Sectorului 1, când Clotilde Armand anunța redeschiderea Bazei Cireșarii.

„Nu tu ai deschis parcul Cireșarii! Primăria Sectorului 1 nu are decât parcuri pline de bălării de doi ani! Parcul Cireșarii a fost deschis de Ministerul Educației, căruia îi aparține, adică de Cîmpeanu. Tu ai știut că se deschide pe 1 iunie și ai vrut s-o iei pe tine. Pai ce, eu dorm în ghete cum crezi tu că dorm toți?”, scria Dana Budeanu în mediul online la acel moment.