Șumudică, ținut în așteptare de Rapid. Dan Șucu curtează un antrenor legendar

Dan Șucu nu este convins că Marius Șumudică ar fi cel mai bun antrenor pentru echipa sa, Rapid București. Acționarul majoritar poartă discuții, în aceste zile cu un alt tehnician de top, internațional.

Patronul Rapidului a fost refuzat de Mircea Lucescu, tehnicianul căruia ar fi fost dispus să-i încredințeze echipa pe cinci ani. Pe de altă parte, el nu pare tocmai convins că Marius Șumudică ar fi ceea ce-și dorește. În nemumărate rânduri, a spus că vrea un proiect de lungă durată, care să producă rezultate.

Deși Marius Șumudică este preferat de suporteri, patronul echipei Rapid are altă părere. Drept care îl ține pe tehnicianul liber de contract în așteptare. Iar între timp își încearcă norocul cu un alt antrenor de top. Dan Șucu îl dorește pe Martin O'Neill, un antrenor nord-irlandez cu o carte de vizită impresionantă.

Martin O'Neill a condus pe Celtic Glasgow, dar și pe Aston Villa. Irlandezul a stat pe banca lui Celtic între 2001 și 2005. Apoi a trecut în Anglia și a devenit managerul lui Aston Villa între 2006 și 2010, al lui Sunderland între 2011 și 2013. Între 2013 și 2018, O’Neill a fost selecționer al Irlandei, la fotbal. El a mai avut, după aceea, o experiență scurtă pe banca lui Nottingham Forest.

Din 2019, când s-a despărțit de Nottingham Forest, Martin O'Neill nu a mai pregătit nici o echipă. În vârstă de 72 de ani, pare că s-a retras la pensie și rămâne de văzut dacă va fi interesat de o nouă aventură. Dan Șucu pare să mizeze pe experiența nord-irlandezului pentru a pune Rapid pe picioare. Mai multe publicații britanice, între care și The Sun, dau ca aproape sigură preluarea echipei Rapid de către Martin O'Neill.

Martin O'Neill, 72, 'closes in on shock return to management in Europe' https://t.co/RU3Ux19hc7

— The Sun-Aston Villa (@SunAstonVilla) May 8, 2024