Dan Șucu, propunere neașteptată. Cine ar putea fi președinte la Rapid

Dan Șucu a primit o propunere neașteptată pentru președinția clubului pe care îl deține. Rapid se departe de Daniel Niculae, iar la finalul sezonului va avea nevoie de un nou președinte.

Marian Iancu, fostul patron al echipei Poli Timișoara, l -a propus pe Cristi Balaj pentru funcția de președinte la Rapid. La finalul sezonului, Rapid se va despărți de actualul președinte, Daniel Niculae. Marian Iancu, un fan declarat al echipei din Giulești, consideră că Balaj este persoana potrivită pentru a-l înlocui. Fostul arbitru internațional s-a despărțit de CFR Cluj în această primăvară, după eliminarea din Cupa României în fața echipei Corvinul, cu scorul de 0-4.

„Raportat la obiectivele clubului, care vor fi aceleaşi la anul, participarea în play-off cu ţintă spre cupele europene, poate şi un trofeu, trebuie un conducător de club care a mai făcut aşa ceva în viaţa lui. Nu sunt adeptul unor calificări la locul de muncă. E nevoie de conducători care au construit echipe, care au câştigat campionate, care au condus echipe şi ştiu despre ce e vorba, iar azi sunt posibilităţi. Un Dani Coman, care nu a stabilit unde merge mai departe, după plecarea de la Hermannstadt, mai este Balaj, care poate să fie un conducător de club compatibil cu Şucu. Şucu asumându-şi conducerea de data asta completă a clubului, şi-a luat atribuţiile astea în primire, chiar dacă nu cunoaşte foarte mult fotbal sau nu înţelege despre ce este vorba în detaliu, că vine dintr-un alt domeniu. Iată că se fac doi ani de când participă în competiţie, de când a început să investească serios, şi sper să continue şi în vară, iar eu cred că Balaj ar fi un conducător bun”. Balaj, în calitate de conducător la CFR Cluj, eu spun că a arătat o conduită profesională compatibilă cu performanţa", a declarat Marian Iancu, potrivit orangesport.ro.

Mircea Lucescu a explicat motivele pentru care a refuzat oferta lui Dan Șucu de a veni la Rapid. Antrenorul român a subliniat necesitatea ca echipa din Giulești să aibă propria bază de pregătire și a solicitat Ministerului Transporturilor și clubului CS Rapid să rezolve situația bazei Pro Rapid.

"N-am vrut să merg niciodată la Rapid, am spus care e situația, nu vreau să comentez mai multe. Am plecat de la ideea că pentru a face performanță trebuie să ai structurile adecvate. Am fost la Ministerul Transporturilor, i-am rugat să-mi dea înapoi Pro Rapidul, care a fost construit de George Copos și de mine. Am făcut eforturi extraordinare să facem un centru de pregătire de succes, cu acel centru Rapid a câștigat două campionate și două cupe.

Și-au bătut joc de el, l-au lăsat în paragină. Acum aparține Ministerului Transporturilor, clubului Rapid. Echipa de fotbal are nevoie de așa ceva. Nu poți face o echipă competitivă dacă nu ai un loc al tău izolat, de liniște, de pregătire. În momentul de față Rapid nu are acest lucru pentru că domnul Șucu nu primește autorizația pentru a construi pe lângă terenul ăla de l-a făcut pentru prima echipă.

Nu reușesc să construiască o clădire care să adăpostească echipa acolo. Altfel nu se poate, nu poți ține o echipă cu două ore de antrenament pe zi, să-i plimbi din Mogoșoaia în Buftea și nu mai știu pe unde. Nu este posibil! Clubul Rapid trebuie să țină cont de asta. Domnul Șucu a fost extraordinar în intenția lui de a mă convinge să vin, să folosească experiența mea. Nu că aș fi eu nu știu ce, dar experiența mea putea să ajute. În niciun moment nu a fost vorba despre contract, era important doar ca Rapid să aibă un loc al ei de pregătire", a declarat Mircea Lucescu, la DigiSport.