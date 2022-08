Dan Șucu, atac direct la Viktor Orban: „Așa își câștigă voturile în Transilvania”. De ce se amestecă Budapesta în fotbalul românesc

Omul de afaceri Dan Șucu, acționarul clubului de fotbal Rapid București susține că politicul se amestecă fără sens în sport, mai ales în fotbal. Singurul motiv este că mișcarea sportivă le sporește popularitatea politicienilor și îi ajută să obțină mai multe voturi. Dan Șucu a susținut o conferință de presă în care a scos în evidență investițiile locale în echipele de fotbal din Liga 1.

Omul de afaceri a dat ca exemplu situația de la Sepsi Sfântu Gheorghe spunând că echipa este susținută financiar de Consiliul Local. Mai mult a mai arătat Șucu, în caz e nevoie, dacă finanțatorul Laszlo Dioszegi, rămâne fără fonduri, echipa sa ar putea beneficia de sprijin financiar chiar și de la Guvernul României.

„Am luat de pe internet o hotărâre a Consiliului Municipal Sf Gheorghe, prin care s-a instituit un concept nou pentru a susţine la nivel local sportul de performanţă, nu cel de masă. (…) Oraşul pompează mulţi bani în echipă, dar dacă nu are suficienţi bani, atunci va veni la bugetul general şi va cere. UDMR va bate cu pumnul în masă, va spune că nu ştiu, că va ieşi de la guvernare şi, normal că li se vor da bani. Din taxele mele şi ale dumneavoastră veţi plăti salariile jucătorilor de la Sepsi. Există ajutoare, subvenţii care se dau câtre diferite echipe, există o echpă Sepsi, subvenţionată din toate părţile. Nimic nu e sănătos acolo din punct de vedere economic”, a spus omul de afaceri.

Investitorii puternici nu bagă bani în sportul românesc

Acționarul Rapidului a apreciat că Sepsi Sfântu Gheorghe este construită pe un model de business nesănătos, de care profită politicienii. El a făcut referire direct la premierul maghiar, Viktor Orban, care câștigă voturi de pe urma finanțării acestei echipe.

„Nu există o dorință a noastră să scoatem în evidență ceva care are legătură cu investițiile maghiare. Sunt subvenții către diferite echipe, cu care nu suntem de acord și o echipă Sepsi, care e subvenționată din toate părțile. Nimic nu este sănătos economic acolo. E un mod pentru Viktor Orban de a-și câștiga voturi în Transilvania”, a spus Dan Șucu.

El a mai precizat că actuala politică cu privire la sport, a Guvernului, care permite finanțarea din surse publice a unor grupări sportive, ține departe investitorii puternici care ar putea dezvolta sportul românesc.

„Ce se întâmplă acum ține departe de fotbal firme puternice care ar investi. Implicarea statului în fotbalul de performanță nu e binevenită. Câștigăm mărunțiș și nu vedem ce pierdem”, a mai spus Dan Șucu.

Obiceiul nesănătos al autorităților române

Omul de afaceri Dan Șucu s-a arătat nedumerit că echipe de tradiție precum „U” Cluj sau FC Argeș au nevoie de banii comunității locale, ținând cont că au suporteri și pot atrage investitori.

„Nu mi se pare normal ca U Cluj, care are stadion, suporteri, să mai aibă nevoie de ajutor și din partea comunității. Și Piteștiul la fel. E un oraș puternic, cu suporteri, de ce are nevoie de ajutor din partea comunității?! Cu o discuție clară, am putea să înțelegem că vedem doar ce câștigăm, nu și ce pierdem. Ce se întâmplă în fenomenul fotbal ține departe multe firme puternice, care ar putea să fie investitoare. Fotbalul e subcapitalizat, tocmai din cauza acestei intervenții fără sens a politicului în fotbal. Cred că o să înțelegem treptat că asta e o problemă”, a declarat Dan Șucu, la conferința de presă.

Omul e afaceri a mai spus că lipsa din Liga 1 a echipelor din orașele mari ale României afectează audiențele și profitul general care ar putea fi generat de fotbal.

„Lipsa unor echipe precum Iași, Timișoara, Brașov, Tg. Mureș, de Dinamo nu mai zic, duce la scăderea la jumătate a audienței. Cu o audiență jumătate, profitul e la jumătate”, a mai precizat Dan Șucu.