Dan Șucu a știut că va avea o afacere de succes. Lecție de bussiness de la patronul Mobexpert

Cu un total de 30 de magazine și 8 fabrici, dar și peste 2000 de angajați, Dan Șucu se numără printre cei mai buni antreprenori români, antreprenori care au pornit de jos și care nu au făcut rabat de la calitate nici atunci când au întâmpinat o criză economică.

În momentul de față, Dan Șucu se numără printre cei cinci investitori de la „Imperiul Leilor” care vin în ajutorarea antreprenorilor români aflați la început de drum. Dacă în momentul de față investește în visurile altora, acum 30 de ani, când a debutat în afaceri, s-a bazat doar pe propriile puteri și pe ajutorul familiei sale.

Dan Șucu și-a vândut casa pentru a face rost de capital, însă mărturisește că nu a fost niciun risc, ci a știut din prima clipă că va merge la sigur și că afacerea lui are un real potențial.

„O idee de afaceri trebuie să fie întâi validată în piață de către antreprenor și transformată într-o afacere. Eu, în 1993, mi-am vândut casa, ca să am capitalul de început necesar validării ideii mele de afacere. Din fericire, firma a devenit profitabilă foarte repede și atunci nu am mai avut nevoie să caut un investitor, am putut crește pe baza profitabilității pe care o genera deja. Toate investițiile pe care le-am făcut apoi, pas cu pas, au fost din profitul reînvestit. În 1996, firma era deja bancabilă și atunci am putut să ne dezvoltăm rapid și pe bază de credit, fără să mai fie nevoie să cooptăm alți acționari”, ne-a declarat omul de afaceri.

„Trecerea de la importator la producător a fost fără sincope”

Din fericire, în momentul în care a decis să treacă de la importator de mobilă, la producător, Șucu nu a mai fost nevoit să facă un nou sacrificiu financiar, ci a cules rodul muncii sale.

„Trecerea de la importator la producător a fost fără sincope pentru că știam foarte bine ce produse trebuia să fabricăm, în ce cantități și la ce prețuri. Uitându-mă în spate, dacă am fi început producția fără să fi avut certitudinea vânzării produselor noastre, nu cred că am fi avut vreo șansă de reușită”, a mai mărturisit Dan Șucu.

„Rezultatul unei munci bine și responasbil făcute este profitul”

După două sezoane la „Imperiul Leilor”, unde a întâlnit tot felul de oameni încât a putut să-și facă o imagine despre antreprenoriatul din România, Dan Șucu a tras și câteva concluzii cu privire la cum și unde greșesc antreprenorii români aflați la început de drum.

„ Plec întotdeauna de la premisa că rezultatul unei munci bine și responsabil făcute este profitul. O firmă nu poate să se dezvolte, să-și respecte promisiunile față de clienți, față de angajați sau față de societate, fără să fie profitabilă. Majoritatea antreprenorilor începători nu-și identifică propriile probleme și sacrifică profitabilitatea, cu gândul la viitor, dar din păcate pentru ei, fără profitabilitate acest viitor nu există. Cei cu care m-am întâlnit la „Imperiul Leilor” se gândesc prea puțin la bani, în niciun caz prea mult”, a mai declarat proprietarul grupului „Mobexpert” pentru Evenimentul Zilei.