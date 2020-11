El spune însă că este deranjat de scorul înregistrat pe tabelă la finalul întâlnirii.

„Toată lumea e supărată. Pe mine scorul mă deranjează, că nu aveam niciun fel de pretenţie. Avem cel puţin şapte jucători accidentaţi, aţi văzut care era la banca, i-am băgat pe toţi de pe bancă. Nu aveam aşteptări mari, dar mă aşteptam la un scor mai strâns, parcă fiecare şut al lor a fost gol. Noi am avut un penalty clar la 3-0. Nu am ce să le zic băieţilor. Dar e foarte greu când nu ai jucători. Orice antrenor îşi doreşte mai mulţi jucători. Eu am tras un semnal de alarmă. Din păcate lotul de UEFA este foarte slab, nu mai avem cum să recuperăm anumiţi jucători”, a declarat Dan Petrescu, potrivit Agerpres.

„Șansele de calificare sunt foarte mici”

El consideră că după acest rezultat şansele echipei sale de a se califica în primăvara europeană sunt foarte mici.

„Şansele de calificare sunt foarte mici în grupa asta. Eu sunt realist, important este să nu pierdem şi duminică (n.r. – în campionat cu FC Argeş). Nu avem nicio soluţie nici duminică, nu avem alte soluţii. Nu văd ce putem face în viitor, jucătorii pe care vrem să îi luăm sunt liberi de contract şi nu au jucat de trei luni. Aici plătim greşelile pe care le-am făcut în trecut. Eu am avertizat mereu, la fiecare interviu, că am nevoie de jucători şi asta s-a văzut în meciul de astăzi”, a mai spus Petrescu.

CFR Cluj a fost învinsă de AS Roma cu scorul de 5-0 (3-0), joi seara, pe Stadio Olimpico din Roma, în etapa a treia a Grupei A a competiţiei de fotbal Europa League.

După trei partide disputate în Grupa A a Ligii Europa, CFR Cluj ocupă poziţia a 3-a în clasament, cu 4 puncte, la egalitate cu ocupanta locului 2, Young Boys, şi la 3 puncte de fruntaşa AS Roma.